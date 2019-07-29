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Altun, özel sporcuları kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 00:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun."

Fahrettin Altun'un paylaşımında milli sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun İletişim Başkanı Özel sporcular spor

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