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Altun'dan Kut'ül Amare mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yılı Twitter

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