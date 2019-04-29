Altun'dan Kut'ül Amare mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle şanlı tarihimize yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

