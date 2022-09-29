Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyoyu onlarca farklı alanda kullanabilirsiniz. Boruları kaplayabilir, saçlarınızı kıvırabilir, yemekleri kaplayabilir hatta ütü bile yapabilirsiniz. Ancak alüminyum folyoyu hastalıklara karşı kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Yorgunluktan ağrıya ve şişliğe kadar birçok sağlık sorununu alüminyum folyo ile iyileştirebilirsiniz.

AĞRILI BÖLGEYİ ALÜMİNYUM FOLYO İLE SARIN

Vücudunuzda ağrıyan bölgeye alüminyum folyo ile sararak iyileştirebilirsiniz. Ağrılı bölgeye folyoyu rulo şeklinde sarın ve 8 ila 12 saat boyunca bekletin. Bu işlemi 10-12 gün boyunca her gün yaptığınız takdirde kas ağrılarınızın azaldığını hatta geçtiğini görebilirsiniz. Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi ettiğini ve oldukça başarılı olduğunu söylüyor.

YÜZÜNÜZE KOYUN YORGUNLUĞUNUZU ALSIN

Ağrıları azaltan alüminyum folyo, yorgunluğunuzu da alır. Yıllardır bu amaçla kullanılan ve son derece etkili olan alüminyum folyonun yorgunluğunuzu alması için dondurucuya yerleştirmeniz ve bir süre beklettikten sonra yüzünüze yapıştırmanız gerekiyor.

GÖZ ALTI TORBALARINIZDAN KURTULUN

Yüzünüzle aynı uzunlukta birkaç şerit alüminyum folyo kesin ve yatmadan önce folyo şeritlerini dondurucuya yerleştirin. Sabah uyandığınızda bu şeritleri yüzünüze ve göz altı bölgenize yerleştirip yaklaşık 1 saat bekleyin. Yüzünüzdeki tüm şişliklerin indiğini muhtemelen göreceksiniz. (Tgrt haber)



