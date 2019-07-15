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Alzaymırda erken teşhis için geliştirilen kan testinde sona yaklaşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

Hastalığın erken teşhisinde kullanılabilecek kan testi çalışmalarında ilerleme kaydedildiği açıklandı

LOS ANGELES (AA) - Alzaymır hastalığıyla mücadele kapsamında uzun süredir üzerinde çalışmalara devam edilen kan testinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Alzaymır Derneği Uluslararası Konferansı'nda, alzaymır hastalığının erken teşhisi üzerine farklı çalışma gruplarının araştırmalarının sonuçları tartışıldı.

Etkinlikte konuşan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü Direktörü Dr. Richard Hodes, alzaymırla mücadelede hayati öneme sahip erken teşhis için geliştirilen kan testinde önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti.

Son gelen sonuçları "çok umut verici" şeklinde tanımlayan Hodes, "Geçen yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde ilerleme sağlandığını gördük. Bu durum, bizim umduğumuzdan çok daha hızlı şekilde gerçekleşti." diye konuştu.

Hodes, kan testlerinin yakın tarihte devletçe fonlanan çalışmalarda denenmeye başlanacağını ancak genel tedavi kapsamına alınmasının zaman alacağını söyledi.

Alzaymır hastalığının erken teşhisi için Washington Üniversitesinde geliştirilen bir kan testinin sonuçlarını paylaşan Dr. Randall Bateman da dünya genelinde çalışmaların devam ettiğini ve bilim insanlarının bulgularının genel olarak benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Bateman, birkaç sene içerisinde kan testlerinin alzaymır hastalığının teşhisinde tam anlamıyla kullanıma başlamasını beklediğini sözlerine ekledi.

- Dünyada yaklaşık 50 milyon demans ve alzaymır hastası var

Kişilerin beyin işlevlerindeki azalmayı kandaki proteinlerin seviyelerine göre değerlendiren kan testi yöntemi üzerinde uzun süredir araştırmalar devam ediyor.

Doktorlar, alzaymırla mücadelede kapsamlı testlere ve erken teşhis sağlayacak kan testi gibi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu, mevcut yöntemlerin oldukça pahalı ve sürdürülemez olduğunu dile getiriyor.

Dünyada yaklaşık 50 milyon insanın alzaymır, demans (bunama), parkinson gibi dejeneratif hastalıklara sahip olduğu ve 2050 yılına kadar bu sayının 135 milyona yükseleceği öngörülüyor.

İlk defa 1906 yılında Alman bilim adamı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan alzaymır hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan alzaymırda teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır kan testi tedavi

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