"Amacımız her gencin geleceğe daha güçlü hazırlanması"

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının her gencin geleceğe daha güçlü hazırlanması olduğunu belirterek, "Bunun için de gençlerimize her türlü imkanı sunmak istiyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, ziyaretteki konuşmasında, Gaziantep'te olmanın her zaman kendisine mutluluk ve enerji verdiğini söyledi.

Fatma Şahin'i yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı kutlayan Kasapoğlu, başarılarla dolu geçen bir dönemin ardından halkın tekrar görev vermesiyle, Gaziantep'te daha iyi işlerin ortaya konacağına inandığını kaydetti.

Kasapoğlu, Gaziantep için bakanlık olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti: