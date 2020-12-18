KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Aman dikkat enfeksiyonlara bile yol açabilir! Bebeğe su bakın ne zaman verilmeli

Aman dikkat enfeksiyonlara bile yol açabilir! Bebeğe su bakın ne zaman verilmeli

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle sıcak güneşli bir günde su içmeden hayatlarımızı hayal etmek zor, ama bebeklerimiz küçükken buna ihtiyaç duyar mı? Bebeklere ancak 6 aylık olduktan sonra su verilmesi gerektiği, aksi takdirde sağlıklarını tehlikeye atabileceği ortaya çıktı. Bebeğinize suya başlamak gerçekten zor bir konu olabilir ve çocuğunuzu güvende tuttuğunuzdan emin olmak için daha derinlemesine incelemek daha iyidir.

Aman dikkat enfeksiyonlara bile yol açabilir! Bebeğe su bakın ne zaman verilmeli

Bir bebeğin beslenmesine su eklemenin tıbbi tarafına baktık ve işte pediatristlerin küçüklerin ebeveynlerine verdiği bazı temel öneriler.

BEBEĞİNİZ ANNE SÜTÜNDEN YETERİNCE SU ALIR

Anlamamız gereken ilk şey, büyümekte olan bir çocuğun vücudunun çok ihtiyaç duyduğu yağ, protein, şeker, mineraller ve diğer hayati bileşenlerin kaynağı olmasının yanı sıra, anne sütünün de yüzde 80'den fazla su olduğudur. Sıcak olduğunda bile bebeğin susuzluğunu tamamen tatmin eder. Böylece bebeğiniz her anne sütü aldığında, temelde gerekli tüm besinlerle birlikte su alır.

Çocuğunuzu bebek mamasıyla besliyorsanız, beslenmesiyle de yeterince su alıyor.

BEBEĞİNİZ ANCAK 6 AYLIK OLDUKTAN SONRA SU VERMEYE BAŞLAYIN

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bebeklerin hayatlarının ilk 6 ayında suya ihtiyacı yok. Çocuk doktorları, 6 ila 12 aylık bebeklere 30 ml-100 ml su verilmelidir.

BEBEĞE 6 AYDAN ÖNCE SU VERİLMESİ NEDEN TEHLİKELİ OLABİLİR?

6 aylıktan küçük bebeklere su vermek, bebeğin daha az anne sütü içmesine ve daha az kalori ve besin almasına neden olabileceği için yetersiz beslenmeye neden olabilir. Ek olarak, küçük bebeklere verilen mama miktarındaki suyun belirtilen oranda hazırlanmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuğa verilen suyun temiz olmadığı durumlarda da enfeksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden 'mama nasıl hazırlanmalı?' sorusunun cevabını mutlaka hekiminizden almalısınız.

Çocuğunuzu beslemenin doğru yolunun ne olduğunu bilmiyorsanız veya çocuk yetiştirmeyle ilgili başka sorularınız varsa, bebeğinizi muayene edecek ve tüm sorularınızı yanıtlayacak bir çocuk doktoruna danışmanız en iyisidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Şifreli hamilelik! Her 475 kadından biri...Şifreli hamilelik! Her 475 kadından biri...
3 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları3 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı
Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Kimse farkında değil! Genellikle 3 yıl sürüyor
Kimse farkında değil! Genellikle 3 yıl sürüyor
İç çamaşırı giymeyi bırakırsanız vücudunuzda neler olur?
İç çamaşırı giymeyi bırakırsanız vücudunuzda neler olur?
Kuralı var! İddialı kıyafet seçerken dikkat
Kuralı var! İddialı kıyafet seçerken dikkat
Bu görüntü çoğu kişinin derdi!
Bu görüntü çoğu kişinin derdi!
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öksürük şurubu kadar etkili! İşte çocuklarda öksürüğü şıp diye kesen yöntem
O sorunu anında kesiyor! Bu karışımı yapın ve...
Sürekli parmak emen bir bebeğiniz varsa bu 5 nedene dikkat!
Sürekli parmak emen bir bebeğiniz varsa bu 5 nedene dikkat!
Şifreli hamilelik! Her 475 gebeden yaklaşık 1'i bu durumu yaşıyor
Şifreli hamilelik! Her 475 kadından biri...
İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı: Siz olsaydınız ne yapardınız?
İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı!
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında dikkat edilmesi gerekenler
Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin! Dikkat edilmesi gereken noktalar var
Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin! Dikkat edilmesi gereken noktalar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.