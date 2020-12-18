Aman dikkat enfeksiyonlara bile yol açabilir! Bebeğe su bakın ne zaman verilmeli

Bir bebeğin beslenmesine su eklemenin tıbbi tarafına baktık ve işte pediatristlerin küçüklerin ebeveynlerine verdiği bazı temel öneriler.

BEBEĞİNİZ ANNE SÜTÜNDEN YETERİNCE SU ALIR

Anlamamız gereken ilk şey, büyümekte olan bir çocuğun vücudunun çok ihtiyaç duyduğu yağ, protein, şeker, mineraller ve diğer hayati bileşenlerin kaynağı olmasının yanı sıra, anne sütünün de yüzde 80'den fazla su olduğudur. Sıcak olduğunda bile bebeğin susuzluğunu tamamen tatmin eder. Böylece bebeğiniz her anne sütü aldığında, temelde gerekli tüm besinlerle birlikte su alır.

Çocuğunuzu bebek mamasıyla besliyorsanız, beslenmesiyle de yeterince su alıyor.

BEBEĞİNİZ ANCAK 6 AYLIK OLDUKTAN SONRA SU VERMEYE BAŞLAYIN

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bebeklerin hayatlarının ilk 6 ayında suya ihtiyacı yok. Çocuk doktorları, 6 ila 12 aylık bebeklere 30 ml-100 ml su verilmelidir.

BEBEĞE 6 AYDAN ÖNCE SU VERİLMESİ NEDEN TEHLİKELİ OLABİLİR?

6 aylıktan küçük bebeklere su vermek, bebeğin daha az anne sütü içmesine ve daha az kalori ve besin almasına neden olabileceği için yetersiz beslenmeye neden olabilir. Ek olarak, küçük bebeklere verilen mama miktarındaki suyun belirtilen oranda hazırlanmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuğa verilen suyun temiz olmadığı durumlarda da enfeksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden 'mama nasıl hazırlanmalı?' sorusunun cevabını mutlaka hekiminizden almalısınız.

Çocuğunuzu beslemenin doğru yolunun ne olduğunu bilmiyorsanız veya çocuk yetiştirmeyle ilgili başka sorularınız varsa, bebeğinizi muayene edecek ve tüm sorularınızı yanıtlayacak bir çocuk doktoruna danışmanız en iyisidir.

