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Aman dikkat! Gebelikte yetersiz beslenme bebeğe zarar veriyor

mericcagri.agir mericcagri.agir
GEBELİK HABERLERİ  | 16.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Anne adaylarının hamilelik sürecinde oldukça kritik bir rolü olan beslenme ile ilgili ipuçlarını ve tüm merak edilenler, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır kaleme aldı.

Aman dikkat! Gebelikte yetersiz beslenme bebeğe zarar veriyor

Hamilelik döneminde en çok dikkat edilmesi gereken konu olan beslenme, bu dönemde bebeğiniz ve anne adayının gelişimini ciddi derecede etkilemektedir. Bu yüzden gebelik sürecinde, hangi gıdalarla besleneceğinizi çok iyi seçmeli ve bilinçli bir şekilde beslenmeye özen göstermelisiniz.

Hamilelikte sağlıklı olmanın ilk kuralı, sağlıklı ve doğru bir şekilde beslenmedir. Toplumda hala geçerliliğini koruyan “Artık sen iki kişisin, buna göre iki kişilik beslenmen gerekiyor” düşüncesi, aslında oldukça yanlıştır. Aynı şekilde hamilelik sürecinde kilo almamak için yetersiz beslenme, hem anneye hem de bebeğe zarar vermektedir.

GEBELİK SÜRECİNDE TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Hamileler için, günlük ideal kalori alımı miktarı 2.500-2.700 arasıdır. Yenilen besinlerin içerisinde mutlaka vitamin, mineral ve nutrientler olmalıdır. Ayrıca protein ve kalsiyum alımı da çok önemlidir. Dört temel besin grubu olan et, süt, tahıllar, meyve ve sebzeler her gün düzenli bir şekilde alınmalıdır.

Protein kaynağı olan tavuk, et ve kurubaklagil hamilelik süresi boyunca tüketilmesi büyük önem taşır. Besinlerin, mutlaka tüketilmeden önce iyice yıkanması gerekmektedir. Ayrıca, mevsim dışı olan meyvelerin tüketilmemesine önem gösterilmelidir. Hamilelikte en önemli bir diğer faktör ise sıvı tüketimidir.

Vücuttaki günlük sıvı miktarının tamamlanması hem bebek için hem de anne için oldukça faydalıdır. Bu sıvı su, ayran, taze meyve suları ve sütten karşılanabilir.

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Şeker ve yağ miktarı yüksek, besin değeri düşük olan besinlerin hamilelere hiç bir yararı yoktur. Bu yüzden çok fazla tüketilmemesi, şeker ihtiyacının ise meyvelerden karşılanması gerekmektedir.

Kaçınılması gereken bir diğer besin ise, konserve ve paketlenmiş gıdalardır. İçerisinde katkı maddesi bulundurduğu için, konserve ve paketlenmiş ürünlerden hamilelerin kesinlikle uzak durması gerekmektedir.

Ayrıca hamileyken, sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmalı, sigara içilen ortama bile girilmemesi gerekmektedir. Sigara dumanı bebeğinize ciddi anlamda zarar vermektedir. Toplumumuzun vazgeçilmezi konumunda bulunan çay ve kahve tüketiminde ise, hamilelik süresince aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

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GEBELİKTE BESLENMENİN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Gebelikte Beslenmenin Önemi ve Faydaları

9 ay boyunca sağlıklı bir şekilde beslenmenin, hem bebeğinin gelişimine hem de hamilelik süresince sana sayısız faydası söz konusu. İşte hamilelikte sağlıklı beslenme programının 9 önemli faydası:

* Bebeğin sağlıklı bir doğum kilosuyla dünyaya gelmesini sağlar.

* Bebeğin daha iyi bir beyin gelişimi göstermesini sağlar.

* Bazı doğum sakatlıkları riskini azaltır.

* Bebeğin çocukluk yıllarında daha iyi bir beslenme alışkanlığı kazandırır.

* Hamilelikte yaşanan anemi, gebelik şekeri, preeklampsi gibi durumların yaşama riskini azaltır.

* Bulantı, bitkinlik, kabızlık, kramplar, tansiyon, mide yanması gibi birçok hamilelik semptomunu en aza indirerek, hamilelik süresince kendinizi daha dinç ve rahat hissetmenizi sağlar.

* Duygusal savrulmaları yumuşatır. Gerginlik, hassasiyet gibi hislerinizi minimuma indirir.

* Zamanında doğum yapmanızı kolaylaştırır. Çünkü genel olarak düzenli ve iyi beslenen kadınların erken doğum yapma ihtimali daha düşüktür.

* Doğumdan sonra daha çabuk toparlanmanızı sağlar ve kilo vermenizi kolaylaştırır. İyi beslenmiş bir vücut daha hızlı ve daha kolay iyileşebilir.

** Sağlıklı Günler Dilerim...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı**

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