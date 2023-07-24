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    4. Aman dikkat, hak arayayım derken bela bulmayın! İşte öfkeden gözleri dönen en kavgacı burçlar...

    Aman dikkat, hak arayayım derken bela bulmayın! İşte öfkeden gözleri dönen en kavgacı burçlar...

    24.07.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Burçların karakteristik özelliklerine dair yapılan araştırmaya göre bazı kişiler yapıları itibarıyla daha kolay öfkeleniyor. Astrologlar Zodyak kuşağındaki üç burcun kavga çıkarmaya meyilli olduğunu açıkladı. İşte öfkelendikleri takdirde gözleri hiç kimseyi görmeyen en kavgacı burçlar...

    Yapılan araştırmalar içgüdüleri nedeniyle daha çabuk öfkelenip hemen savunmaya geçen burçları ortaya çıkardı. Sonuçlar, astrologların pek de yanılmadığını gösterdi. Zodyak kuşağındaki üç burç, kavgacı özellikleriyle biliniyor.

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    BEN MERKEZİYETÇİ KOÇLAR İLE TARTIŞMAYIN

    Koç burcu insanı coşkuludur. Olumsuz bir durumda saman alevi gibi hemen yükselir. Öte yandan yapıları itibarıyla birçoğu kendilerini herkesten üstün görür.

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    Astrologlar, ben merkeziyetçi olan Koçlara daha sakin olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

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    ÖFKENİN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ!

    Boğa burçları kendi düşüncelerini ve inandıkları şeyleri ölümüne savunur. Yapıları gereği çabuk gerilirler. Koç burcu insanı gibi sinirleri çabuk geçmez.

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    Boğalar için "Öfkenin ete kemiğe bürünmüş hali" demek yanlış olmaz. Fiziki açıdan kuvvetli olan bu kişiler kavgaya yapmaktan da kaçınmaz.

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    KARADENİZ MİSALİ ESİP GÜRLÜYOR

    Zodyak kuşağının en neşeli burcu olarak bilinen İkizler zaman zaman yanıltıcı olabiliyor. İkizlerin pek kavga ettiği görülmemiştir fakat onların sakin yapıları sizi yanılmasın.

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    En çok ailesiyle anlaşmazlık yaşayan İkizler burçları, önem verdikleri konularda olay yaratabilecek potansiyele sahiptirler.

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