Aman dikkat! Manikür yaptırmaya gitti parmağından oldu

Yapılan araştırmalara göre kadınlar tırnaklarına yılda yaklaşık 500 dolar harcıyor. Ancak bazı önemli teknikleri bilmeden manikür yaptırmak tüm görüntünüyü mahvedebildiği gibi sağlığı da riske sokabiliyor.

Tıpkı Avustralya Melbourne'da yaşayan Stella Falcone'un başına gelenler gibi.

Güzellik salonundaki ekipmanların sterilize edilmemesi yüzünden enfeksiyon kapan kadın parmağından altı günde beş operasyon geçirdi ancak parmağı kesilmek zorunda kaldı.

Kadın güzellik salonlarındaki ekipmanların iyi sterilizasyon edilmediğini savunarak, bakım salonuna dava açtı.

Profesyoneller bile bu hataları yapıyor! İşte görüntünüzü bozan manikür hataları TIKLAYIN



