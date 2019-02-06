KADIN

Aman dikkat! Manikür yaptırmaya gitti parmağından oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Stella Falcone güzellik salonunda manikür yaptırdıktan sonra bakteriyel bir enfeksiyon kaptı. Altı gün içinde beş ameliyat geçiren kadının parmak ucu kesildi.

Aman dikkat! Manikür yaptırmaya gitti parmağından oldu

Yapılan araştırmalara göre kadınlar tırnaklarına yılda yaklaşık 500 dolar harcıyor. Ancak bazı önemli teknikleri bilmeden manikür yaptırmak tüm görüntünüyü mahvedebildiği gibi sağlığı da riske sokabiliyor.

3

Tıpkı Avustralya Melbourne'da yaşayan Stella Falcone'un başına gelenler gibi.

2

Güzellik salonundaki ekipmanların sterilize edilmemesi yüzünden enfeksiyon kapan kadın parmağından altı günde beş operasyon geçirdi ancak parmağı kesilmek zorunda kaldı.

1

Kadın güzellik salonlarındaki ekipmanların iyi sterilizasyon edilmediğini savunarak, bakım salonuna dava açtı.

Profesyoneller bile bu hataları yapıyor! İşte görüntünüzü bozan manikür hataları TIKLAYIN

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Hem acı çekmeyecek, hem de paranız cebinizde kalacakHem acı çekmeyecek, hem de paranız cebinizde kalacak
Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlarÖnce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manikür yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler Stella Falcone

En Çok Okunan Haberler

Burcu Esmersoy'dan şaşırtan paylaşım!

Burcu Esmersoy'dan şaşırtan paylaşım!

Hazar Ergüçlü'nün yeni projesi belli oldu!

Hazar Ergüçlü'nün yeni projesi belli oldu!

İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor!

İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor!

Savaşçı'da Kılıç Timi'ni kahreden haber!

Savaşçı'da Kılıç Timi'ni kahreden haber!

İddialı dizi Kuzgun'dan çarpıcı fragman!

İddialı dizi Kuzgun'dan çarpıcı fragman!

Bu ayakkabılar zarar veriyor!

Bu ayakkabılar zarar veriyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Çılgınlığa savaş açtılar! 'Daha fazlasına ihtiyacımız var'

Çılgınlığa savaş açtılar! 'Daha fazlasına ihtiyacımız var'

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

En yaygın efsanelerin ardındaki gerçekler! Sütyenle uyumak kansere neden olur mu?

En yaygın efsanelerin ardındaki gerçekler! Sütyenle uyumak kansere neden olur mu?

Bikini firması alay konusu oldu! 'Vajinamı ağdalamam gerekecek!'

Bikini firması alay konusu oldu! 'Vajinamı ağdalamam gerekecek!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yüz egzersizleri sayesinde plastik cerraha ihtiyaç duymayacaksınız

Hem acı çekmeyecek, hem de paranız cebinizde kalacak

Zorbalığı motivasyona çevirdi şimdi ünlü markalar peşinden koşuyor

Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar

Kendall Jenner'ın Vogue dergisine verdiği poz olay oldu! Milyonlarca kişi beğeni yağmuruna tuttu

Türk fotoğrafçıya poz verdi, milyonlarca kişi...

Akne için fasulye, parlaklık için pirinç! Çinli kadınların güzellik sırlarında neler var neler

Akne için fasulye, parlaklık için pirinç! Çinli kadınların güzellik sırlarında neler var neler

Mağazadaki satış personelinin asla söylemeyeceği 7 şey

Haberimiz yok meğer bilerek yapılıyormuş!

Tek tip vücut algısına eleştiri! 'Kiloluyken kimse yüzüme bakmıyordu, şimdi telefonum susmuyor'

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes peşide! 'Midemi bulandırıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.