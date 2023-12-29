HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aman dikkat, uzmanından koronavirüse karşı ‘yılbaşı’ uyarısı! Vaka sayısındaki artışı duyan inanamadı

Aman dikkat, uzmanından koronavirüse karşı ‘yılbaşı’ uyarısı! Vaka sayısındaki artışı duyan inanamadı

29.12.2023 09:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşı kutlamalarında hem koronavirüs hem de diğer enfeksiyon hastalıklarına karşı uyarılarda bulunan uzman isim, “Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak bulaş riskini artırmaktadır. Bu nedenle yeni yıl gecesi tüm bu hastalıklar göz önünde bulundurularak davranılması, aşırı kalabalığa girilmeden mümkünse çekirdek aile ile yeni yıl gecesinin geçirilmesi uygun olacaktır” ifadelerini kullandı. İşte yılbaşı kutlaması öncesi mutlaka bilmeniz gerekenler...

Aman dikkat, uzmanından koronavirüse karşı ‘yılbaşı’ uyarısı! Vaka sayısındaki artışı duyan inanamadı

Yılbaşı kutlamalarına geri sayım devam ederken kalabalık ortamlarda yeni yılı karşılayacak olan vatandaşlar için bir uyarı geldi. Son günlerde koronavirüsün alt varyantlarından biri olan omicronun yeni bir türünün görülmeye başlandığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan, “Pandemi döneminin etkisi geçse de koronavirüs yeni varyantlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde ortaya çıkan koronavirüsün varyantı omicronun da yeni bir türü olan JN1 yayılmaya devam ediyor. Korunmak için de kapalı ve kalabalık yerlerde zaman geçirmemek, böyle yerlerde maske kullanmak, el hijyenine dikkat etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor” dedi.

850 BİNDEN FAZLA YENİ KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Yılbaşı gecesinin hastalıklara davetiye çıkarabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Turhan, “Son dönemlerde koronavirüse ait JN1 isminde yeni bir alt varyant görülmektedir. JN1; omicron XBB.1.5 varyantından ayıran 30'dan fazla mutasyona sahip olan BA.2.86'dan türeyen ve pirolaya nazaran fazladan bir mutasyona sahip olan SARS-CoV-2'nin bir alt varyantıdır. Dünya Sağlık Örgütü de JN1’i dikkate alınması gereken bir varyant olarak açıkladı. Şu an ağırlıklı olarak Çin, ABD ve Hindistan’da görülse de hareketli nüfus göz önünde bulundurulduğunda farklı ülkelere yayılabilme olasılığı mümkün olabilir. Sağlık Bakanlığı'nın yeni verilerine göre dünya üzerinde 850 binden fazla yeni koronavirüs vakaları görülmüştür. Bu nedenle de dikkatli olunmalıdır” dedi.

COvid mikrop virüs

“KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI”

Prof. Dr. Turhan, JN1’in açıklanan belirtileri arasında ateşin de olduğunu söyleyerek, “Kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, geniz akıntısı gibi semptomlar bildirilmektedir. Henüz ölümcül ya da ağır geçirilebilecek bir hastalık olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Fakat her enfeksiyon gibi bu da kronik hastalığı olan bireyleri olumsuz etkileyebilir” şeklinde konuştu.

maske pandemi öksürük

“YENİ YILI ÇEKİRDEK AİLE İLE GEÇİRİN”

Son dönemde grip vakalarının da arttığını belirten Prof. Dr. Vedat Turhan, “Koronavirüs salgınının ardından grip vakaları da artış göstermektedir. Ayrıca çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar da bu süreçte sıklıkla görülmektedir. Bu enfeksiyonların tamamı damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Yani öksürme, hapşırma ya da konuşma sırasında ağızdan ve burundan çıkan vücut sıvıları farklı bir kişiye bulaşmaktadır. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak da bulaş riskini artırmaktadır. Bu nedenle yeni yıl gecesi tüm bu hastalıklar göz önünde bulundurularak davranılması, aşırı kalabalığa girilmeden mümkünse çekirdek aile ile yeni yıl gecesinin geçirilmesi uygun olacaktır” dedi.

maske takmak

“VİRAL ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANILMAZ”

Kış aylarının gelmesiyle Rhinovirüs yani nezle ve soğuk algınlığı yapan virüs ile birlikte RSV, influenza ve Kovid-19’un sıklıkla görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Turhan, şunları söyledi:

“Viral enfeksiyonlar hekimlerin önerdiği ilaçlarla tedavi edilir. Viral enfeksiyonda antibiyotik kullanılmaz. Antibiyotiklerin viral enfeksiyonda etkisi yoktur. Bu tip hastalıklarda antibiyotik hiçbir işe yaramayacağı gibi antibiyotik direnci gelişmesine de sebep olabilir. Bu nedenle antibiyotiğe yeltenilmemelidir. Antibiyotik tedavisine, sadece bakteriyel enfeksiyon şüphesinde doktorlarca başlanabilir.”

öksürük

“AŞIRI KALABALIK ORTAMLARDA MASKE KULLANILMALI”

Şimdilik yurt dışında endişeye neden olan JN1 ile diğer enfeksiyonlardan korunma yollarının da benzer olduğuna değinen Prof. Dr. Turhan, "Aşırı kalabalık ortamlarda maske kullanılmalı. Eller düzenli olarak sabun ve suyla yıkanmalı. Hasta olduğu düşünülen kişilerden uzak durulmalı. Eğer kişi kendisinde hastalık belirtisi görüyorsa kendisini izole etmeli. Bu süreçte sağlıklı beslenilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı, su içmeye özen gösterilmeli ve uyku düzenine dikkat edilmelidir” diye konuştu.

DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesin konuştuğu o müstehcen videoların perde arkası ortaya çıktı! "Fergio House"un villası, lüks araçları: "Hepsi kardeşimden"Herkesin konuştuğu o müstehcen videoların perde arkası ortaya çıktı! "Fergio House"un villası, lüks araçları: "Hepsi kardeşimden"
Gözyaşları içinde video çekip sosyal medyadan paylaştı! Yardım istedi: 'Son rahat uyumaların merak etme'Gözyaşları içinde video çekip sosyal medyadan paylaştı! Yardım istedi: 'Son rahat uyumaların merak etme'
Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde 'Çengel-5' operasyonuBakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde 'Çengel-5' operasyonu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs yeni yıl
En Çok Okunan Haberler
"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.