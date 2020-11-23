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Aman dikkat! Yarardan çok zarar veriyor çiğ aloe vera suyu...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

"Organik" kelimesi kesinlikle yapay olarak üretilmiş bir şeyden daha çekici geliyor, ama uzmanlara göre hepsi bir illüzyon. Araştırmacılar doğal güzellik ürünleri yarardan çok zarar verebilir diyerek bakın hangi açıklamalarda bulunuyorlar.

Aman dikkat! Yarardan çok zarar veriyor çiğ aloe vera suyu...

Güzellik ürünlerinizi organik cilt bakımı ile değiştirip takas etmeniz gerekip gerekmediğini merak ediyorsanız, bu seçimlerin ardında tam olarak neyin saklı olduğunu bilmelisiniz.

'KİMYASAL İÇERMEZ' YANLIŞ REKLAMDIR

Temel bilgilerle başlayalım: Etikette "doğal" kelimesini görürseniz, bu, kimyasal içermediği anlamına gelmez ve "kimyasal" kelimesi gereksiz yere tehdit edici gelir. Sonuçta su da bir kimyasaldır. Ayrıca dermatologlar, "doğal" ürünlerin, uygun şekilde düzenlenmiş ürünler kadar iyi araştırılmadığını açıklıyor. Sonuç olarak, ön etiketin söylediğine güvenmek yerine arkadaki içerik listesini okumaya başlayın.

TAMAMEN DOĞAL ÜRÜNLERİN RAF ÖMRÜ ÇOK KISADIR

Şimdi, bu nokta bazıları için anlaşmayı bozmasa da, doğal ürününüzün ne zaman sona erdiğini, özellikle de kendiniz yaptıysanız, yine de dikkatli olmanız gerekir. Organik içerikler ortalama 3 ay dayanır, bu nedenle önceliğiniz yeniden stoklamak olacaktır. Özellikle su içeriyorlarsa küf ve maya üretebilecekleri için son kullanma tarihi geçmiş doğal ürünleri kullanmayın.

İŞLENMEMİŞ DOĞAL İÇERİKLER SON DERECE ZARARLI OLABİLİR

Malzemeler, sentetik veya doğal olup olmadıklarına bakılmaksızın bir laboratuvarda formüle edildiğinde, yalnızca en iyi özelliklerini koruyacak ve geri kalanını filtreleyecek şekilde işlenirler. Aslında işe yarayan pek çok kremde çok popüler olan rahatlatıcı bir bileşen olan aloe veraya bir göz atalım. Bununla birlikte, çiğ aloe vera suyu kansere neden olabilecek kanserojen maddeler içerir. İşte tam da bu yüzden işlenmesi kötü anlamına gelmez.

ALERJİ VE AŞIRI DUYARLILIK RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİR

Çoğu zaman doğal cilt bakımına başvuran kişiler cilt hassasiyetinden muzdariptir ve kırılmalarının kimyasal bileşenlere bir reaksiyon olduğunu varsayarlar. Bununla birlikte, doğal olduğunu düşündüğümüz pek çok şey, örneğin okaliptüs, biberiye, çay ağacı yağı ve özellikle narenciye bazlı herhangi bir şey gibi alerjiye neden olabilir. Aynı zamanda, laboratuvarda formüle edilen bazı ürünler çok daha stabildir, daha az asidiktir ve hassas ciltler için özel olarak üretilmiştir.

TÜM PARABENLER KORKUTUCU DEĞİLDİR

"Parabenler", cilt bakımındaki nihai öcü kelimesi gibidir. Bununla birlikte, ürünlerimizi sabit tutan ve cildimizin onları emmesine yardımcı olan şey parabenler ve koruyuculardır. Bize zarar verdiklerine dair kesin çalışmalar yok, bu yüzden içeriklerin% 0,1'inden daha azını oluşturdukları sürece genellikle güvenli olarak kabul ediliyorlar.


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