Amanoslar 70 bin fıstık çamı ile yeşillenecek

Hatay'da Amanos Dağları'na 70 bin fıstık çamı dikilecek.

Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, bölgeyi incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amanos Dağları'ndaki 230 hektarlık alana 70 bin fıstık çamı dikeceklerini söyledi.

Altıntaş, dikecekleri fıstık çamıyla hem köy halkına gelir sağlanması hem de bölgenin daha da yeşillendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da yapılan çalışmaların Amanoslar için önemli olduğunu kaydetti.

Çalışmaları vatandaşların desteklemesi gerektiğini aktaran Yayman, projenin hayırlı olmasını diledi.

