Amasra, doğal güzelliği ve tarihiyle ilgi görüyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesi, 3 bin yıllık tarihi, doğal güzelliği ve bakir koylarının yanı sıra dünyaca ünlü balık ve salatasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin nüfuslu Amasra, bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aşkın turisti ağırladı.

Amasra, yeşiller arasındaki adaları, denizi ve doğal güzelliğiyle Batı Karadeniz’in en gözde ilçelerinden biri hale geldi. Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin yanı sıra, özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkati çekiyor. Son yıllarda ise balık ve kendine özgü salatasıyla ünlenen ilçe, tavşanların yaşadığı 'tavşan adası' turistlerin ilgisini çekiyor.

Amasra, yakınlığı nedeniyle yaz- kış Ankara ve İstanbul’dan gelenlerin uğrak yeri oldu. İlçe, bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Amasra'ya her geçen yıl gelen turist sayısında artış gözleniyor.

Konya'dan dernek olarak kalabalık bir grupla gelen Fatih Metin, "Her yıl bir yere gidiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi geziyoruz. Safranbolu'dan sonra Amasra'yı gezdik. Burası her vatandaş tarafından mümkünse gezilmesi gerekir" dedi.

İlçeyi gezmeye gelen Tulin Sarısal da, "Herkes gelip mutlaka görmeli. Fatih Sultan Mehmet'in dediği kadar çok güzel. Geldiğimiz için çok mutlu ve keyifliyiz" diye konuştu.

TURİZMİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, turizmin en önemli geçim kaynağı haline geldiği ilçede, sadece yazın değil, kışın turist ağırladıklarını söyledi. Amasra'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 3 bin yıllık tarihi olduğunu anlatan Boran, şöyle konuştu:

"Amasra, 1945'li yıllarda pansiyonculuğun başladığı Türkiye'deki ilk turizm merkezlerinden bir tanesi. Yıllardır yaptığımız tanıtımlarla da turizm gittikçe gelişmekte. 2016 yılında 600 bin yerli ve yabancı turist ağırlamışken, bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu geçti. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak ilçemizin güzelliklerini anlatıyoruz. Karadeniz'in incisi Amasra'mızı ziyaret ediyorlar. Amasra bir aşıklar kenti. Yaşayanların aşık olduğu, gelenlerin de ayrılmak istemediği bir kent. Turizm sezonu eylülde biterdi ama artık kış turizmi de arttı. Turizmin gelişmesi için kalelerimizin ve yer altı dehlizlerimizin bakanlıkça desteklenmesini istiyoruz. Böylelikle turizmin daha da canlanacağına inanıyoruz."

AMASRA’NIN TARİHİ

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethinden yaklaşık 7 yıl sonra 1460'ta Amasra'ya tepeden bakar ve yanındaki Lalası’na seslenerek, "Lala Lala, çeşm-i cihan bu mu ola. Ben bu kadar güzel bir şehrin savaşarak alınmasını istemem. Tez getirsinler bana şehrin anahtarını" diyerek kale komutanına haber göndermesini emreder. Bunun üzerine Cenevizliler, kalenin anahtarını Fatih Sultan Mehmet’e teslim eder ve şehir savaşılmadan fethedilir.