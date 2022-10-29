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Amasya Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel paylaşım

29.10.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılına özel bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

Amasya Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel paylaşım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözleriyle dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi’nin yazıldığı milli mücadele şehrinin her yanı ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Vatan sevdalısı Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Cumhuriyet demek, Çanakkale demek, Sakarya demek, İzmir demektir. Cumhuriyet demek Amasya demektir” dedi.

Yoğun ilgi gören paylaşımda farklı mesleklerden ve yaştan vatandaşların düşünceleri de ekrana taşındı. “Yediden yetmişe cumhuriyetin yılmaz bekçileri Amasya’da” ifadeleriyle halkın cumhuriyete bağlılığına vurgu yapıldı.

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Amasya cumhuriyet bayramı

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