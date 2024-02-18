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  4. Amasya'da yakalandı: Boyutları görenleri şaşkına çevirdi! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Amasya'da yakalandı: Boyutları görenleri şaşkına çevirdi! Fiyatı dudak uçuklatıyor

18.02.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Amasya'da Yeşilırmak nehrinde yakalanan devasa yayın balığı görenleri adeta şaşkına çeviriyor. 2,1 metre olarak ölçülürken yayın balığı tartıda ise 70 kilogram çıktı. Balığı tutan kişi kaç paraya sattığını açıkladı.

Amasya'da yakalandı: Boyutları görenleri şaşkına çevirdi! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Yeşilırmak nehrinin Ziyaret mevkisinde yakalanan balığı Haydar Tanrıverdi ve arkadaşının yakaladığı öğrenildi. Tekneye güçlükle çıkartılan balık, balıkçıda sergileniyor.

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2 METRE 10 SANTİM BOY, 70 KİLO AĞIRLIK!

Tanrıverdi, AA muhabirine, 2 metre 10 santim boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 70 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 420 liradan satacağız." dedi.

Amasya'da üniversite öğrencisi olan Ahmet Akdeniz de ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "İnternette görmüştüm ama canlı olarak ilk kez burada gördüm. Bayağı büyük, ihtişamlı bir balık." ifadesini kullandı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Yeşilırmak‎ Amasya
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