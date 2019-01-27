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Amasya'da Yeniçeltek Maden Ocağı'nda göçük!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 18:03 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi. Çalışmalar sonucu sağ olarak çıkartılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da Yeniçeltek Maden Ocağı'nda göçük!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışmalar sonucu sağ olarak çıkartılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen göçük sonucu o bölgede bulunan 4 işçiden 3'ünün toprak altında kaldığını söyledi.

Hemen kurtarma çalışması başlattıklarını belirten Varol, "Yürütülen çalışmalar sonucu işçilerden önce ikisi, kısa süre sonra da üçüncü işçi sağ olarak çıkartıldı. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Allah'ımm sen bağışla
allahım sen yardımcıları ol
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