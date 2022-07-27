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Amasya'daki bu köye nazar değdi, ilk vaka muhtar oldu: İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbir uyguluyorduk ama...

27.07.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyü koronavirüs salgının başlamasından bu yana ‘mavi köy’ olarak biliniyor ama söz konusu köyde ilk vaka görüldü. Gökpınar köyünde virüse ilk yakalanan köy muhtarı oldu. Muhtar Metin Şahin, ''Bu meretten kurtuluş yok. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbir uyguluyorduk. Serbest bırakınca böyle oldu. Şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” dedi.

Amasya'daki bu köye nazar değdi, ilk vaka muhtar oldu: İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbir uyguluyorduk ama...

32 haneli 50 nüfuslu olan “mavi köy” olarak da bilinen yerleşime virüsün uğramaması için canla başla çalışan Amasya'nın Taşova ilçesi Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, mavi köylerine nazar değdiğini söyledi. Muhtar Şahin ile birlikte yaklaşık 2,5 yıldan sonra ilk kez köyde 5 kişi korona virüse yakalandı.

“AŞI OLDUĞUM İÇİN BU ŞEKİLDE HAFİF GEÇİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Salgının Türkiye’de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, “Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Bu Kurban Bayramı'nda biz de nihayetinde bu kovid vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük, ben 6 defa aşı oldum. Aşı olduğum için bu şekilde hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç olmayanlar gelsinler aşı olsunlar. Bu meretten kurtuluş yok” dedi.

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“MAVİ KÖYÜMÜZE MAALESEF NAZAR DEĞDİ”

Bu zamana kadar ‘mavi köy’ olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” diye konuştu.

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Kendilerinin salgından korunması için tedbirler uygulayan muhtarlarına şifalar dileyen köy sakinlerinden 73 yaşındaki Sedat Gündüz de, “O kadar dikkat etmesine rağmen oldu. Demek ki İstanbul’dan gelenlerden dolayı olabilir. Birbirimize mesafeli, yani sarılma, öpüşme böyle şeyler olmaması lazım. Aşı olması lazım tabii ki. Mavi köyümüze nazar değdi diyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Amasya
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