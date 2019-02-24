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Amasya merkezli sahte ve kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 18'i tutuklandı

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Merzifon ilçesi, İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Manisa, Ordu ve Tokat'ta belirlenen adreslere ve imalathanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin 674 şişe kaçak ve sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve kapak ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 30 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 18'i ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, başka illerden getirilen kaçak içki ile merdiven altı üretilen sahte içkilerin piyasaya sürülmek istendiğinin belirlenmesinin ardından teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların yasa dışı yollardan içki üretimi yaptıkları tespit edilmiş, eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü dün savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 30'u adliyeye sevk edilmişti.

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Amasya operasyon sahte içki

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