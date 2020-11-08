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Amasya’da arabanın kaputundan ruhsatsız tabanca çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisler tarafından bir araçta yapılan aramada, motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama esnasında durdurdukları bir araçta ve araç içerisinde bulunan S.A.

Amasya’da arabanın kaputundan ruhsatsız tabanca çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisler tarafından bir araçta yapılan aramada, motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama esnasında durdurdukları bir araçta ve araç içerisinde bulunan S.A. ve E.G. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Polisler yaptıkları aramada, motorun kaput kısmına gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 tane tabanca fişeği elde etti.
Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.A. ve E.G. isimli şahıslar, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Amasya’da arabanın kaputundan ruhsatsız tabanca çıktı

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