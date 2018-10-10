Amasya'da sahte para operasyonu

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Suluova'ya gelen bir otomobili Ladik karayolunda durdurdu.
Araçtaki aramada, 100 liralık 45 sahte banknot ele geçirildi.
Otomobildeki M.D, T.A. ve Y.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. ve T.A. tutuklandı, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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