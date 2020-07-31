HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 19:00 | Son Güncelleme

Antalya’da amatör balıkçılar, bin 200 metre derinlikte oltalarına takılan köpek balığını yüzeye çıkarıp balığın ağzındaki kancayı çıkardıktan sonra tekrar denize bıraktı.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Tatil Merkezi’nde 3 amatör balıkçı akya cinsi balık avlamak için denize açıldı. Yaklaşık bin 200 metre derinliğine ulaşan balıkçılar oltalarını denize bıraktı. Bir süre sonra balıkçılardan birinin oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Balıkçılar yaklaşık 1 buçuk saatlik bir çalışmayla balığı su yüzeyine çıkardı.
Balıkçılar oltaya takılan balığı gördüklerinde şaşkınlıklarını, “Maalesef yine bir köpek balığı, bayağı büyükmüş. Bu daha da büyük, çok büyük. Şuna bakar mısın. Balığa ve elimize dikkat edelim” sözleriyle dile getirdi.
Balıkçılar, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığını avlanması yasak bir tür olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
Balıkçılar, balığı yakalama ve kurtarma anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bir hafta önce de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yine aynı cinsten bir dev köpek balığı ölüsü vurmuştu.
Cankurtaranların kıyıya çıkardığı balıkla yerli ve yabancı turistler hatıra fotoğrafı çektirmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elmalı skandalında yeni perde! Başka kadınla fotoğrafları çıktı

Elmalı skandalında yeni perde! Başka kadınla fotoğrafları çıktı

Cinsel saldırıya uğrayan Gamzenur: Kendimi güvende hissetmiyorum

Cinsel saldırıya uğrayan Gamzenur: Kendimi güvende hissetmiyorum

Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

İlginizi Çekebilir

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de 15 yaşındaki Melisa'nın feci ölümü!

15 yaşındaki Melisa'nın feci ölümü! Çok acı

Çareyi not yazmakla buldu: Misafir kabul edemiyoruz

Çareyi not yazmakla buldu: Misafir kabul edemiyoruz

Kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı böyle savurdu

Kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı böyle savurdu

Kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı böyle savurdu

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Kurban Bayramı’nda İstanbullular soluğu eğlence merkezlerinde aldı

Bayramı fırsat bilen soluğu eğlence merkezinde aldı!

Kaçan boğa vatandaşları kovaladı!

Kaçan boğa vatandaşları kovaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.