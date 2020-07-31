Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Tatil Merkezi’nde 3 amatör balıkçı akya cinsi balık avlamak için denize açıldı. Yaklaşık bin 200 metre derinliğine ulaşan balıkçılar oltalarını denize bıraktı. Bir süre sonra balıkçılardan birinin oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Balıkçılar oltaya takılan balığı gördüklerinde şaşkınlıklarını, “Maalesef yine bir köpek balığı, bayağı büyükmüş. Bu daha da büyük, çok büyük. Şuna bakar mısın. Balığa ve elimize dikkat edelim” sözleriyle dile getirdi.