HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amatör balıkçının sevinç çığlıkları denizde yankılandı

Amatör balıkçının sevinç çığlıkları denizde yankılandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Muğla'daki balık avında 95 metre derinlikte 13 kilo 890 gram ağırlığındaki dev trançayı yakalayan Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı, sevinç çığlıkları attı. Yalçınkaya'nın büyük mutluluk yağadığı o anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla ölümsüzleştirildi.

Muğla’nın Marmaris İlçesi Karacasöğüt sahilinden bu sabah tekneyle denize açılan Ula Akyaka itfaiye çalışanı Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı arkadaşlarıyla balık avına çıktı. Yalçınkaya, yaklaşık 15 dakikalık bir uğraşın ardından Gökova Körfezi’nde yakaladığı dev trançayı teknesine aldı. Balığın büyüklüğünü denizin üzerine çıkınca fark eden balıkçıların sevinç çığlıkları ise kameralara yansıdı.

Erdem Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, "Karacasöğüt’ten sabah 5 gibi tekneyle açıldık. Saat 7:10 sıralarında balık oltama takıldı. Büyük bir balık olduğunu anladık. Fakat bu kadar büyük bir trança yakalayacağımı beklemiyordum. Sahte balık ve Slow Jig tekniği ile tutulan en büyük balıklardan bir tanesi olabilir. Yakaladığım dişi trançanın boyu 1 metre, kilosu ise 13 kilo 890 gram" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı!
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa yürüyüşü yaparken buldu! Tam 40 milyon yıllık

Doğa yürüyüşü yaparken buldu! Tam 40 milyon yıllık

Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! O görüntü cezasız kalmadı

Öldürdü, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı!

Hava kirliliğinde çarpıcı sonuç! 'Yüzde 70 oranında azalma oldu'

Hava kirliliğinde çarpıcı sonuç! Yüzde 70 oranında...

Amatör balıkçının oltasına dev trança takıldı

Amatör balıkçının oltasına dev trança takıldı

Koronavirüse karşı sosyal mesafeli bank ürettiler!

Sosyal mesafeli bank ürettiler!

Elazığ'da kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti

Kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.