Amazon'da en çok satılan ve faydalarına inanamayacağınız anne bebek ürünleri

Anne baba olmak büyük sorumluluk gerektiriyor. Çocukları güvende tutmak ve isteklerini doğru şekilde karşılamak öncelikleri oluyor. Elbette yalnız çocuklar değil, annelerin de bu süreçte kendini iyi hissetmesi ve ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerekiyor. Bazen mantıklı olduğu düşünülen bir eşya ihtiyacı basit anlamda karşılasa da kullanışlı olmadığı için hayatı zorlaştırıyor, kenara atılmaktan öteye gitmiyor çünkü anne olunca hızlı ve pratik olmak otomatik yüklenen bir eklenti gibi sisteminize işleniyor! İşe yaramayanlar ise sistematik olarak uzaklaştırılıyor. Evde, iş yerinde, yolculukta anne ve bebeklere yüksek konfor sağlayan, faydalarına inanamayacağınız ürünleri sizler için listeledik. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Minik eller fırın kilidiyle güvende

Anne babalar için çocuklarının güvenliğini sağlamak her zaman ilk sırada yer alıyor. Kapalı kapılar, dolaplar, çekmeceler minik afacanlar için en büyük hazine! Çocukların dünyayı keşfetmeye başlamasıyla evi yeniden düzenlemek ebeveynler için zorunlu bir hal alıyor. Elbette küçük bebekler için en büyük tehlike mutfakta bulunuyor. Kesici aletler, kırılabilir ve ısı yayan eşyalarla tam bir tuzak! Ev kazalarından korunmak için kullanılan bebek güvenlik kilitleri ise bu noktada ailelerin güvencesi oluyor. Secpack Fırın Kilidi, siyah şık tasarımıyla hem mutfakta göz yormuyor hem çocuklarınızı olası bir yanıktan koruyor. Üstelik çekmece ve dolaplar için de kullanılabiliyor.

2. Mikrop ve bakterilerden 7 dakikada kurtulun

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çocukların sürekli temas ettiği eşyalar temiz olduğu zaman ebeveynlerin içi rahat eder. Biberon, emzik ve küçük oyuncaklar çocukların gün içinde sürekli ağızlarıyla temasta olduğu için sterilize edilmesi ayrı bir özen gerektiriyor. Klasik olarak kullanılan sıcak suda kaynatma bazı eşyalarda bozulmaya neden olabiliyor. Örneğin bebeklerin diş kaşıma döneminde kullandığı kaşıyıcılar, içlerindeki jel sebebiyle sıcak suda kaynatmaya uygun olmuyor. Bu durum annelerin farklı bir yöntem bulmasını zorunlu hale getiriyor. Beurer, aynı anda 6 şişeyi sterilize edebilecek kapasitesiyle ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor. 7 dakika süren işlemle emzik ve oyuncak gibi küçük eşyaları da kolayca temizliyor.

3. Anne yemekleri her yerde yanınızda

Anneler daha çok kendi elleriyle hazırladığı yemeklerle çocuklarını beslemeyi tercih ediyor. Özellikle dışarıda zaman geçireceği ya da uzun seyahatlere çıkılacağı durumlarda annelerin aklındaki tek soru, “Çocuğa nasıl yemek yedireceğiz.” oluyor. Bu noktada gıdaları iyi muhafaza eden, tazeliğini koruyan, kapaklı mama kapları oldukça işe yarıyor. İçerisine mis gibi anne yemeği olan kaplar, ihtiyaç halinde kullanıma hazır şekilde çocuğa sunulabiliyor. Wee Baby markasının ürettiği İkili Mama Kabı, kaymaz tabanı ve üzerinde yer alan kaşığıyla her annenin çantasında yerini almaya hazır!

4. Hem pratik hem şık

Yenidoğan bebeklerin temel beslenme ihtiyacı genellikle anne sütüyle karşılanıyor. Uzmanlar özellikle ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeyi öneriyor. Emzirmek, sadece bedensel ihtiyacı karşılamakla kalmıyor, anne ve bebek arasında güvenli bağlanmaya da güçlü bir zemin hazırlıyor. Bu nedenle özellikle yenidoğan döneminde bebekler, kendilerini güvende hissetmek adına sık ve uzun süreli emme refleksi gösteriyor. Hem evde hem dışarıda kolayca bebeğiyle buluşmaksa anne için elbette öncelikli oluyor. Shipsbaby Emzirme Sütyeni, pratik ve kullanışlı modeliyle anneler tarafından sıkça tercih ediliyor.

5. Atıştırmalık dostu tabakla yerler artık çok temiz

Çocukların ek gıdaya geçme dönemi, anne babalar için yeni bir serüvenin başlangıcı sayılır. Kimi zaman zor kimi zaman da eğlenceli geçen öğünlerde çocuklar maalesef her zaman yemeğe hevesli olmuyor. Hele ki yürümeye başlamış bir bebeğiniz varsa yemek yedirmek için peşinden koşmanız gerekebiliyor. Oyunu bırakıp sandalyesine oturmakta isteksiz davranan miniğin atıştırmalığını yanına götürmesine izin vermek çoğu zaman tek çözüm oluyor. Babyjem, özel dizayn edilmiş atıştırmalık tabağıyla annelerin yüzünü güldürüyor. Ne kadar çevirirseniz çevirin içindekileri yere dökmeyen tabak, tam bir hayat kurtarıcı!

6. Yumuşak zeminle anneler huzurlu

Yerlerde yuvarlanan, emekleyen bebekler yürümeye başlayınca herkesi telaş kaplıyor. Dengesini yeni kuran bebeğin her an sert zemine düşme ihtimali, haliyle ebeveynlerin korkulu rüyası oluyor. Özellikle çocukların en çok zaman geçirdikleri yerlerde yumuşak ve kolay temizlenebilir oyun matlarını tercih etmek, hayatı herkes için kolaylaştırıyor. Yaş aldıkça üzerinde oyun oynayacağı bir alan da sağlayan oyun matları, çocuklara kendilerini özel hissettiriyor. Katlanabilir olarak üretilenler ise küçük evde yaşayan ailelerin yüzünü güldürüyor. Leadrop Bebek Oyun Matı, iç ve dış mekanda kullanıma uygun oluşuyla benzerlerinden sıyrılıp harika bir deneyim sunuyor.

7. Püre lekelerine elveda

Hassas ciltlerine zarar vermemek ve baskılarda kullanılan kimyasal içeriklerden tenlerini uzak tutmak için çocuk kıyafetlerinde pamuklu kumaşlar daha çok tercih ediliyor. Ancak pamuklu kumaşlar, sentetik yapılara göre lekeleri daha çok tutuyor ve yıkansa dahi iz kalıyor. Özellikle bebeklerde ek gıdaya geçişle meyve ve sebze püreleri hayata dahil oluyor. Böylece leke sorunu sık yaşanıyor. Yemek yedirirken önlük kullanmak, bu sorunu önlemek için en kolay yol oluyor. Annelerin bebek bakım çantalarının vazgeçilmezi bebek mama önlüklerini, tek kullanımlık olarak 6’lı paketle sunan Baby Plus hem acil durumlarda hem seyahatlerde imdadınıza yetişiyor.

8. Mutlu anne, mutlu bebek

Anneler bebeklerini oturarak emziriyor. Bu en özel, büyülü zamanda anne ve bebeğin rahat bir pozisyonda olması, her iki taraf için de önemli. Yanlış emzirme pozisyonu ve tutuş, bebeğin memeyi doğru kavramasını engellerken aynı zamanda yeterince beslenememesine de yol açabiliyor. Bunun yanı sıra anne memesinde görülen yaralanma ve tahrişin büyük sebebi de bebeğin memeyi yanlış kavraması olarak ortaya çıkıyor. Emzirme destek yastıkları, sağladığı konforla hem anneye hem bebeğe yardımcı oluyor. Babyjem Emzirme Yastığı, kola geçirilebilen lastikli yapısıyla bebeğin boynunu korurken anneye de destek sağlıyor.

9. Karmaşaya son verin

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Araba yolculuklarında ihtiyaçlarınıza kolayca ulaşabiliyor olmak, yolcular açısından büyük konfor sağlıyor. Özellikle çocuklarla yapılan gezilerde sürekli yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. Islak mendil, bebek bezi, peçete, oyuncak, suluk, telefon, tablet, kitap, dergi derken arabanın içi gerçekten bir panayır yerine dönüyor. Sizlere tüm eşyalarınızı bir arada bulabileceğiniz araba içi kullanıma uygun düzenleyiciden bahsetsek ne düşünürsünüz? Ön koltuklara kolayca takılabilen düzenleyiciler, tüm malzemelerinizi bir araya getirerek karmaşayı önlüyor ve her şeyi ulaşılabilir kılıyor. Ankaflex, sağlam malzemelerden üretilen Koltuk Arkası Düzenleyicisi'yle tüm isteklerinizi karşılıyor.

10. Müzikle enerjisini yükseltin

Aileler zaman zaman ev içerisinde çocukları oyalamakta sorun yaşayabiliyor. Dikkatleri hızlıca dağılan minikleri bir oyuncağa ya da etkinliğe uzun süre odaklamak oldukça zor. Müziğin neşelendirici etkisi ise günü kurtaran bir kahraman olabiliyor. Hem eğlenceli hem öğretici müzikli oyun matları, bebeklikten itibaren uzun süre kullanılmasıyla da ailelerin gönlünü fethediyor. Notalarla tanışan çocuklar kendi eserlerini yaratabileceği gibi kayıtlı eğlenceli çocuk şarkılarıyla da dans edip enerjilerini boşaltabiliyor. RenFox, çocuklar için güvenli malzemelerden ürettiği Müzikli Oyun Mat'ı ile hem anneler hem bebekler güzel zaman geçiriyor. Kolay temizlenebilir ve taşınabilir olması ise en büyük artısı.