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15 milyonda bir görülen mucize! Bir anda 8 çocuk annesi oldu

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 34 yaşındaki Jenitar Na'amoana, tıp dünyasında son derece nadir görülen bir doğuma imza attı. Dört çocuk annesi olan Na'amoana, doğal yolla oluşan ve tek döllenmiş yumurtanın dörde bölünmesiyle gelişen özdeş dördüz kız bebek dünyaya getirdi.

15 milyonda bir görülen mucize! Bir anda 8 çocuk annesi oldu
Gökçen Kökden

34 yaşındaki Jenitar Na'amoana, 15 milyonda bir görülen doğuma imza attı. Doğal yolla tek yumurtadan dördüz dünyaya getiren anne, Avustralya'da tarihe geçti.

Royal Brisbane Kadın Hastanesi'nde görev yapan anne-fetal tıp uzmanı Dr. Alexa Bendall, doğal yolla oluşan tek yumurta dördüzlerinin Avustralya'da daha önce kaydedilmediğini belirtti. Bendall, dünya genelinde de yalnızca birkaç benzer vakanın bulunduğunu ifade ederek, "Bunun Avustralya'da ilk olduğuna inanıyoruz. Dünya genelinde ise sadece birkaç örnek var." dedi.

15 milyonda bir görülen mucize! Bir anda 8 çocuk annesi oldu 1

TEK BEBEK BEKLERKEN DÖRT BEBEK HABERİ ALDILAR

Na'amoana, en küçük çocuğunu emzirmeye devam ettiği dönemde yeniden hamile olduğunu öğrendi. Ancak yapılan kontrollerde aileyi büyük bir sürpriz bekliyordu. İlk başta tek bebek beklediklerini düşünen çift, ultrason sırasında aslında dört özdeş bebek beklediklerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Yüksek riskli olarak değerlendirilen gebelik, uzman ekip tarafından yakından takip edildi. Anne, gebeliğin 28'inci haftasını biraz geçtikten sonra sezaryenle dört kız bebek dünyaya getirdi. Emily, Harriet, Catherine ve doktorlarının adını taşıyan Alexa isimleri verilen bebeklerin bir süre daha hastanede gözetim altında kalacağı belirtildi.

SEKİZ ÇOCUKLU AİLE OLDULAR

Daha önce dört çocuğu bulunan Jenitar Na'amoana, dördüz doğumuyla birlikte sekiz çocuk annesi oldu. Aile, bebeklerin sağlık giderleri, ulaşım masrafları ve kalabalık aileye uygun büyük bir araç alabilmek için bağış kampanyası başlattı. Uzmanlar ise hem annenin hem de bebeklerin sağlık durumunun umut verici olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek yaşam
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