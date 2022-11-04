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  4. Amazon indiriminden alabileceğiniz, tam da bu mevsim çok severek giyeceğiniz 10 kıyafet önerisi

Amazon indiriminden alabileceğiniz, tam da bu mevsim çok severek giyeceğiniz 10 kıyafet önerisi

04.11.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sizin için sonbahar kış sezonunda görmeye alışık olduğumuz giyim ürünlerinden indirimde olanları derledik. Sweatshirtten şişme monta, çizgili kazaktan kaşe kabana sezon trendlerini göreceğiniz bu seçkimize bakmadan geçmeyin deriz.

Amazon indiriminden alabileceğiniz, tam da bu mevsim çok severek giyeceğiniz 10 kıyafet önerisi

Kış mevsimi yaklaşırken, kışlıklar da yavaş yavaş gardıroplardaki yerini almaya başladı. Kazaklar, ceketler, montlar, kabanlar şimdiden kombinlerimizi süsler oldu. Gardırobunuza kış esintisi katacak yeni kıyafetler almayı ya da kışlık eksiklerinizi gidermeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Giyim ürünlerdeki yüksek fiyatlardan çekinip alışverişinizi ertelemeyi bir kenara bırakın, çünkü Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında fiyatları düşen ürünleri sizin için seçtik. Bizden söylemesi şimdi almanın tam zamanı... İşte karşınızda indirimdeki o ürünler!

1. DeFacto Slim Fit Erkek Şişme Mont

Adsız tasarım - 2022-11-03T234332.079

Kullanıcı yorumları:

  • "Yaz aylarında almamdan mütevellit uzun uzun giyemedim ürünü ama ilk bakışta kalitesini belli ediyor."

  • "Bahar aylarında veya hava 10 dereceyken falan giyilir. Kalın değil ince elyaf. Şapkası fermuarlı çıkabiliyor en çok bu yönünü sevdim."
Ürünü İncele

2. Adidas TIRO TR TOP ESW Fermuarli Kadın Sweatshirt

Adsız tasarım - 2022-11-03T234457.202

Kullanıcı yorumları:

  • "Kız kardeşime hediye olarak aldım çok hızlı ulaştı. Kendisi de çok beğendi, severek giyiyor."

  • "Adidas kalitesi gerçekten bir başka."
Ürünü İncele

3. Calvin Klein Institutional Knitted T-Shirt Erkek Gömlek

Adsız tasarım - 2022-11-03T235118.060

Kullanıcı yorumları:

  • "Gömlekten resmen kalite akıyor."

  • "İndirimdeyken aldım iyi ki almışım diyorum."
Ürünü İncele

4. Levi's 721 High Rise Skinny Kadın Jean

Adsız tasarım - 2022-11-03T234944.016

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir kot."

  • "Ürün çok güzel tam beklediğim ve göründüğü gibi."
Ürünü İncele

5. DeFacto Slim Fit Suni Deri Biker Mont

Adsız tasarım - 2022-11-03T235856.130

Kullanıcı yorumları:

  • "Gayet şık ve güzel, kaliteli bir ürün. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

  • "Ürünün derisi yumuşacık ve kaliteli. Tereddüt etmeden alın."
Ürünü İncele

6. DeFacto Regular Fit Suni Kürklü Kadın Kaşe Kaban

Adsız tasarım - 2022-11-03T235314.955

Kullanıcı yorumları:

  • "Şık duruyor indirimde aldım memnun kaldım."

  • "Rengi, dokusu, kalitesi şahane."
Ürünü İncele

7. Under Armour Erkek Yağmurluk & Rüzgarlık

Adsız tasarım - 2022-11-03T235456.018

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünün kalitesi iyi ama çok büyük görünüyor. Bir beden küçük alınabilir."

  • "Gezi ve koşu için aldım. Rahat ve hafif."
Ürünü İncele

8. DeFacto V2132AZ Pullover Çizgili Kazak

Adsız tasarım - 2022-11-04T000400.199

Kullanıcı yorumları:

  • "Uzun zamandır istiyordum böyle bir çizgili kazak. Çok beğendim, yumuşak dokulu."

  • "Normalde S beden giyiyorum ama biraz dar gibi oldu bu kazakta S. Bir beden büyük alınabilir sanki."
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9. Levi's 511 SLIM FIT MID CITY Erkek Slim Jeans

Adsız tasarım - 2022-11-03T235708.073

Kullanıcı yorumları:

  • "178 cm, 73 kg için 31/32 aldım tam oldu. 32/32 alsam biraz daha rahat edermişim. Bir aydır kullanıyorum rengi, kalitesi çok iyi. Çok beğendim."

  • "Ürünün tanıtımında slim yazıyor, ama biraz geniş kesim. 32/30 normalde tam oluyor; ama bunun paçası biraz uzundu ve terziye verip kısaltmak zorunda kaldım. Modeli ve rengi çok hoş."
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10. Koton Kapüşonlu Sweatshirt Kanguru Cepli Sweatshirt

Adsız tasarım - 2022-11-04T000603.053

Kullanıcı yorumları:

  • "Bedeni oversize değil, oversize isterseniz bir iki beden büyük alın."

  • "Çok güzel, yumuşacık. Canlı bir siyahı var."
Ürünü İncele
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