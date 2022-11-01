Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! İşte kaçırmamanız gereken günün indirimli ürünleri

Her yıl kasım ayı, çılgın indirimlerle geçiyor. Alışveriş tutkunlarının pek sevdiği kasım, bu yıl Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları’yla başladı. Binlerce üründe çılgın indirimlerle karşılaşacağınız bu fırsat festivalini kaçırmamanızı öneririz. Zengin ürün çeşitliliği ve her bütçeye uygun fiyatlarıyla kullanıcılarını her zaman sevindiren Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları’nda öne çıkan indirimleri sizin için listeledik. İşte detaylar...
Şapka, çanta ve diğer çocuk aksesuarlarında %46'ya varan indirim
Lezzetli yemeklerin sırrı bu tencere ve tavalarda! %40'a varan indirim fırsatı
Minik dostlarınızı mutlu edecek pet ürünlerinde %33'e varan indirim
Rahatlığına bayılacağınız Crocslarda %28'e varan indirim
Kahve âşıkları buraya! Kahve ve kahve ekipmanlarında %27'ye varan indirim
Evcil hayvan mamaları ve kumlarında %22'ye varan indirim
Xiaomi ürünlerinde %24'e varan indirim
Columbia, Timberland, Skechers, New Balance... Ayakkabılarda %20'ye varan indirim
Kalitesiyle öne çıkan Baseus marka telefon aksesuarlarında %20'ye varan indirim
Kırtasiye malzemelerinde %17'ye varan indirim
Kitap kurtlarının çok seveceği kitaplarda %15'e varan indirim
Evinizin havasını değiştirecek ev tekstil ürünlerinde %15'e varan indirim
Ev ve bebek ürünlerinde %14'e varan indirim
Kulaklıktan klavyeye tüm gaming ürünlerinde %13'e varan indirim
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