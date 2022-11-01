HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! İşte kaçırmamanız gereken günün indirimli ürünleri

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! İşte kaçırmamanız gereken günün indirimli ürünleri

01.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almak istediğiniz ama indirime girmesini beklediğiniz her ne varsa şimdi sepete eklemenim tam zamanı! Çünkü onlarca kategorideki binlerce üründe yüzünüzü güldürecek indirimler bugün itibarıyla başladı. Modadan elektroniğe, kişisel bakımdan kozmetiğe her şeyin en uygun fiyatla satışa sunulduğu Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları’ndan yararlanmak için acele edin. Sizin için listelediğimiz indirimlere de bakmadan geçmeyin!

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! İşte kaçırmamanız gereken günün indirimli ürünleri

Her yıl kasım ayı, çılgın indirimlerle geçiyor. Alışveriş tutkunlarının pek sevdiği kasım, bu yıl Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları’yla başladı. Binlerce üründe çılgın indirimlerle karşılaşacağınız bu fırsat festivalini kaçırmamanızı öneririz. Zengin ürün çeşitliliği ve her bütçeye uygun fiyatlarıyla kullanıcılarını her zaman sevindiren Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları’nda öne çıkan indirimleri sizin için listeledik. İşte detaylar...

Yünüzü güldürecek bu indirimleri kaçırmayın!

Şapka, çanta ve diğer çocuk aksesuarlarında %46'ya varan indirim

Lezzetli yemeklerin sırrı bu tencere ve tavalarda! %40'a varan indirim fırsatı

Minik dostlarınızı mutlu edecek pet ürünlerinde %33'e varan indirim

Rahatlığına bayılacağınız Crocslarda %28'e varan indirim

Kahve âşıkları buraya! Kahve ve kahve ekipmanlarında %27'ye varan indirim

Evcil hayvan mamaları ve kumlarında %22'ye varan indirim

Xiaomi ürünlerinde %24'e varan indirim

Columbia, Timberland, Skechers, New Balance... Ayakkabılarda %20'ye varan indirim

Kalitesiyle öne çıkan Baseus marka telefon aksesuarlarında %20'ye varan indirim

Kırtasiye malzemelerinde %17'ye varan indirim

Kitap kurtlarının çok seveceği kitaplarda %15'e varan indirim

Evinizin havasını değiştirecek ev tekstil ürünlerinde %15'e varan indirim

Ev ve bebek ürünlerinde %14'e varan indirim

Kulaklıktan klavyeye tüm gaming ürünlerinde %13'e varan indirim

Puma, Adidas, New Balance ayakkabılarda %11'e varan indirim! Tükenmeden alın

Cildinize yatırım yapın! The Purest Solutions ürünlerinde %9'a varan indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Amazon Amazon Prime indirim amazon alışveriş fırsat fırsat ürünler günün fırsatı

İş birliği İçerikleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Duru güzelliği ve şık stiliyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün Gecenin Ucunda dizisinde giydiği o kıyafetler

Duru güzelliği ve şık stiliyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün Gecenin Ucunda dizisinde giydiği o kıyafetler

Airfryerda yapılan fırın makarnanın lezzeti de bir başka oluyor... Mutlaka denemeniz gereken o tarif!

Airfryerda yapılan fırın makarnanın lezzeti de bir başka oluyor... Mutlaka denemeniz gereken o tarif!

O takımı çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan kombinine alternatifler

O takımı çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan kombinine alternatifler

Dağınıklıktan nefret edenler buraya! Her şeyi derli toplu yapıyor...

Dağınıklıktan nefret edenler buraya! Her şeyi derli toplu yapıyor...

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

Tümünü Gör
"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

Rahat ve deliksiz uyku çekmek isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken uyku pedleri

Rahat ve deliksiz uyku çekmek isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken uyku pedleri

Elektronik ürünlerinizi koruyacak ve uzun süre çalışmasını sağlayacak en iyi alkalin piller

Elektronik ürünlerinizi koruyacak ve uzun süre çalışmasını sağlayacak en iyi alkalin piller

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostümler

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostümler

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Tümünü Gör
Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

TikTok'u kasıp kavuran bu ürünler düzen âşıklarının çok hoşuna gidecek!

TikTok'u kasıp kavuran bu ürünler düzen âşıklarının çok hoşuna gidecek!

Kışın çok işinize yarayacak! Bulunduğunuz ortamı anında ısıtabilecek harika ürünler

Kışın çok işinize yarayacak! Bulunduğunuz ortamı anında ısıtabilecek harika ürünler

Cildinizden saçlarınıza kadar her şeye faydası olan en iyi ceviz yağı markaları

Cildinizden saçlarınıza kadar her şeye faydası olan en iyi ceviz yağı markaları

İster kahvaltıda ister tatlılarda kullanın! Tadına doyamayacağınız en iyi süt reçeli markaları

İster kahvaltıda ister tatlılarda kullanın! Tadına doyamayacağınız en iyi süt reçeli markaları

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Son 30 günün en düşük fiyatı! Robot süpürgedeki bu fırsatı kaçırmayın

Son 30 günün en düşük fiyatı! Robot süpürgedeki bu fırsatı kaçırmayın

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Henüz 25 günlük evliydi... Yeni gelin, damada hayatının şokunu yaşattı! 'Sıkıntıdan saçlarım dökülmeye başladı'

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Köyüne dönünce ölüm aklına geldi, ölmeden mezarını yaptırdı: Her gün ziyaret ediyor, bazen içinde uyuyorum

Ölmeden mezarını yaptırdı: bazen içinde uyuyorum

Sürücüyü öldürüp, yanındaki kadını kaçırmışlardı! Öldüren kişi kadının kocası çıktı

Sürücüyü öldürüp kadını kaçırmışlardı! Kimlikleri belli oldu

Mersin’de 2. Çevre Yolu üzeri trafiğe açıldı

Mersin’de 2. Çevre Yolu üzeri trafiğe açıldı

Antalya Pil Fabrikası, ‘Millet Bahçesi’ ile taçlanıyor

Antalya Pil Fabrikası, ‘Millet Bahçesi’ ile taçlanıyor

Mahallelinin fark ettiği hırsızlık şüphelisi: Kaçmak istesem 50 kere kaçmıştım, sıkboğaz etmeyin

Hırsızlık şüphelisi: Kaçmak istesem 50 kere kaçmıştım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.