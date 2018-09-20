Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon, ilkini bu yıl ocak ayında şirketin merkezinin de bulunduğu ABD'nin Seattle şehrinde açtığı Amazon Go isimli ilk kasiyersiz mağaza deneyimini ülke çapında genişletmeyi planladığını açıkladı. Seattle'daki mağaza sayısını 3'e çıkaran marka, Chicago'da da 1 bir yeni mağaza açtı. Böyle toplamda 4 Amazon Go mağazasına ulaşan Amazon'un planlanları da ortaya çıktı. Buna göre yıl sonuna kadar bu mağazaların sayısını 6'ya çıkaracak olan Amazon, 2019'da 50 ve 2021 yılına kadar mağaza sayısını 3000'e yükseltecek.
Amazon kasiyersiz mağazaların sayısını artırıyor!
Bloomberg'in haberine göre e-ticaret devi bu tarz mağazalarının sayısını artırarak Walmart ya da 7-eleven gibi zincirlerle rekabet eder hale gelecek. Kasiyersiz mağazalarda teknolojinin yardımı ile Amazon üyeleri istedikleri ürünleri alıp otomatik olarak bunların ücretlerini ödeyebiliyor.
Türkiye'de de Migros ve benzeri perakende zincirlerinde kasiyersiz kasalar bulunuyor. Ancak Amazon örneğinde mağazada görünen çalışanlar da yok. Teknolojik cihazlar, kameralar, Nesnelerin İnterneti çözümleri ile alışveriş takip edilip ödeme otomatik olarak kullanıcı hesabı üzerinden yapılıyor.
Şimdilik sadece ABD'de açılacak olan mağazaların diğer ülkelerde de hayata geçirilip geçirilmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu mağazaların geleceğin konsepti olduğunu ve insanlara farklı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflediğini de belirtip sizleri Amazon'un kasiyersiz mağazalarını anlattığı tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.
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