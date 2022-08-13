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Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

12.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem spor hem klasik şıklığı Amazon sayesinde yakalamaya ne dersiniz? Kadın modasının nabzını birbirinden şık ürünleriyle tutan Amazon, kıyafet ve aksesuar seçenekleriyle beğeni kazanıyor. Şorttan kot pantolona, hasır şapkadan güneş gözlüğüne kadar bayılarak kullanacağınıza emin olduğumuz ürünleri sizler için listeledik. Öyleyse gelin, göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlara birlikte göz atalım!

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

Girdiğiniz her ortamda havalı stilinizle göz kamaştırmaya hazır mısınız? İşte dolabınızın başköşesinde yer edinecek ve çabucak hazırlanmanız gereken acil durumlarda bile hemen giyip çıkabileceğiniz birbirinden tarz kıyafet ve aksesuarla karşınızdayız. Gelin, Amazon'un göz bebeği olan ürünleri hemen incelemeye başlayalım.

1. Jean trendinden geri kalmayın: Holly Lolly Kadın Mavi Yüksek Bel Wide Leg Carino Jean

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

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"Jean modasından asla vazgeçmem." diyenlere özel harika bir jean önerisi ile geldik. Amazon kullanıcılarının oldukça beğeneceğini düşündüğümüz ürün Holly Lolly imzalı. Ultra yüksek bel kalıbıyla boyunuzu daha uzun gösterecek jean, açık kot rengiyle hem yaz hem kış aylarına uyum sağlıyor. Henüz yaz bitmemişken terlik veya sandaletlerinizle kullanabileceğiniz ürünü, kış aylarında deri sneaker'larınızla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Ürünün wide leg kesiminin sizi trendlerden geri bırakmayacağına emin olabilirsiniz. Son derece tarz görünen bu ürünün likrasız olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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2. Spor yaparken ve dışarı çıkarken daha havalı görünüm: Tommy Hilfiger Spor Sütyeni

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

Sporunuza konforuyla eşlik edecek Tommy Hilfiger Spor Sütyeni ile sizleri tanıştıralım. Lacivert, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği olan spor sütyeni; %91 organik pamuk ve %9 elastan kumaşıyla gün boyu üzerinizde dursa dahi rahatsızlık hissi vermiyor. Yuvarlak dekolteli bisiklet yakası ve esnek tasarımıyla fiziğinize tam oturan ürünü dilerseniz bir eşofmanın veya jean'in üstüne giyerek havalı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Esnek bandı Tommy Hilfiger logosuyla süslenen spor sütyenini gömlek ve ince kolyelerinizle klasikleştirebileceğinizi de unutmayın!

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3. Korkmayın, yaz daha bitmedi: Koton Yüksek Bel Kot Şort

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

Her sezonu yenilikçi ve farklı tasarımıyla yakalayan Koton, Yüksek Bel Kot Şort'uyla Amazon kullanıcılarının beğenisini kazanmaya hazır. İster arkadaşlarınızla kahve içmeye giderken ister yürüyüş yaparken giyebileceğiniz şort, ultra yüksek beli ve ön cep detaylarıyla diğer modellerden ayrılıyor. Siyah ve açık indigo olarak iki renk seçeneği bulunan ürün, %100 pamuklu kumaşıyla gün içinde büyük rahatlık sağıyor. Ayrıca lastikli beliyle kemer kullanımına gerek bırakmıyor. Makinede yıkanabilir özellikteki kot şort, rahatlığıyla kullanıcıları da memnun ediyor. Modeli dilerseniz gladyatör sandaletlerinizle kombinleyerek farklı bir tarz yaratabilirsiniz.

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4. Plaj şıklığınız ile gözleri üzerinizde toplayın: DeFacto Desenli Hasır Şapka

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

Henüz bitmeyen yazın tadını çıkarmaya doyamayanlardansanız doğru adrestesiniz! Bu yazın modası hasır şapkalar, özellikle plaj giyimde gözleri kamaştırmayı başardı. Birbirinden farklı tasarımlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan hasır şapkaların bir başka modeli de DeFacto yorumuyla karşınızda. Üzerinde bulunan fiyonk ve deniz kabuğuyla yaza yakışır bir tasarıma sahip şapka, beyaz renkli plaj elbiselerinizle mükemmel bir uyum yakalayacak. Üstelik tatile giderken de yanınızda götürebileceğiniz ürün, havuz veya deniz karşısında güneşten korunmak için en iyi alternatiflerden biri. Plajların moda ikonu olmak için bu şapkayı mutlaka edinmelisiniz!

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5. Yeni tasarım: Ray-Ban RB2186 901/31 49 State Street Güneş Gözlüğü

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

Ray-Ban'ın klasik gözlüklerinden sıkılanlar ve farklılık arayanlar için bir önerimiz var. Kullananların bayıldığı ürün, kalın kemik çerçeveleriyle her kombini daha havalı göstermeye aday. Kombininiz ne olursa olsun anında havanızı değiştirecek güneş gözlüğü, %100 UV korumasıyla gözlerinizi güneşten korur. 49 ekartman boyutuyla yüzü küçük olup güneş gözlüğü bulmakta zorlananlar için ideal olan güneş gözlüğünü Ray-Ban kalitesiyle uzun yıllar kullanabilirsiniz. Kemik gövdeli olmasına rağmen son derece hafif olmasıyla konfor sağlayan ürün, bir tık cep yaksa da kesinlikle denenmeye değer.

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6. Kışa şimdiden hazırlık yapanlara: Trendiz Unisex Antrasit Holy Sweatshirt

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

Kış için şimdiden sweatshirt stoklamaya başladıysanız size güzel bir öneriyle geldik. Geçtiğimiz sezon her yaş grubunun dolabında yer eden Trendiz Unisex Antrasit Holy Sweatshirt, hareketli tasarımıyla beğeni topluyor. Oversize kalıbı ve unisex tasarımıyla kadın erkek fark etmeksizin herkesin rahatlıkla tercih edebileceği sweatshirt, özgün tarzını yansıtmayı sevenler için harika bir seçenek. Kalın kumaşı ve kapüşonuyla yağmurlu havalarda şemsiyeye gerek duymadan giyebileceğiniz ürünü serin yaz akşamları için de kullanabilirsiniz. Günlük olarak eşofman ve sneaker'larınız ile kombinleyebilir, kasket yardımıyla daha havalı görünebilirsiniz.

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7. Her şeyle kombinleyebilirsiniz: DeFacto S0420AZ Long Sleeve Tunic

Amazon kullanıcılarının bayıldığı kıyafet ve aksesuar önerileri

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Crop, atlet, tişört... Hangisi olursa olsun üstüne giyip çıkabileceğiniz DeFacto S0420AZ Long Sleeve Tunic, dört renk seçeneğiyle karşınızda. Lila, pembe, açık mavi ve bej renkli alternatiflerden dilediğinizi gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz tunik; %32 akrilik, %25 pamuk, %16 viskon ve %27 polyester kumaştan üretiliyor. Uzun kolu ve gömlek yaka detaylarıyla bütünleyici bir görünüme kavuşuyor, ekose deseniyle geleneksel bir tarzı modern şekilde yorumluyor. İster taytlarınız ister pantolonlarınız ile tamamlayarak farklı stillerin yaratıcısı olabileceğiniz ürünü satın almak için daha fazla geç kalmayın!

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