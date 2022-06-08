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Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor

07.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yaşayan ve Guardian gazetesine yazan tecrübeli İngiliz gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı yağmur ormanları uzmanı Bruno Pereira'nın birkaç gün önce tehdit edilmiş olması kaygı yaratıyor.

Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor

İngiliz gazeteci Dom Phillips ile birlikte seyahat ettiği Brezilyalı uzman Bruno Pereira, bir kitap için araştırmalarını sürdürdükleri Amazon yağmur ormanlarında kayboldu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine düzenli olarak yazan tecrübeli gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı Bruno Pereira en son, hafta sonu Amazon Eyaleti'nin Javari bölgesine görüldü.

Yerliler, Phillips'in yazdığı kitap için araştırma yapan ikilinin bir kaç gün önce tehdit edildiğini söylüyor.

Phillips'in ailesi arama çalışmalarında her saniyenin önemli olduğunu söyledi.

Brezilya federal polisi ve donanması bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilya gazetesi O Globo'nun haberine göre Pazartesi akşamı olayla ilgili olarak iki balıkçı gözaltına alındı ama daha sonra serbest bırakıldılar.

57 yaşındaki Phillips, 10 yılı aşkın bir zamandır Brezilya'da yaşıyor ve özellikle Amazon yağmur ormanlarıyla ilgili haberleri ve araştırmalarıyla tanınıyor.

İngiliz gazeteciye araştırmasında eşlik eden Bruno Pereira ise yağmur ormanlarında yaşayan ve dış dünya ile ilişkisi çok az olan yerli kabile halkları konusunda uzman.

Pereira'nın Brezilya hükümetine bağlı yerli halklar kurumu Funai'de çalıştığı ama şu sıra izinli olduğu açıklandı.

'Ormanda her saniye önemlidir'

İkili, bir haftadır bölgede araştırmalarını sürdürüyordu ve Cuma günü bir tekneyle Jaburu gölüne gittiler.

İki yerli kabilenin verdiği bilgiye göre, oradan Pazar günü öğleden sonra Atalaia do Norte kentine dönmüş olmaları gerekiyordu fakat geri gelmediler.

Bunun üzerine Phillips ve Pereira'nın aileleri, yakınlarının kaybolduğunu bildirerek acilen aranmaları için çağrı yaptılar.

Phillips'in eşi Alessandra Sampaioi, "Lütfen bu acil durum karşısında hızla harekete geçin" dedi ve ekledi:

"Ormanda her saniye önemlidir, her saniye hayatla ölüm arasında fark anlamına gelebilir."

Guardian kaygılı

Eski Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva da Twitter'dan "Phillips 2017 yılında Guardian gazetesi için benimle mülakat yapmıştı. Dilerim iyi ve güvendedirler ve biran önce bulunurlar" yazdı.

Guardian gazetesi, Phillips için çok kaygı duyduğunu ve "kendisinin nerede ve ne durumda olduğu konusunda acilen bilgi edinmek istediğini" bildirdi.

Brezilya'nın Amazon eyaletinin kuzey batısındaki Javari bölgesinde 20'den fazla yerli halk yaşıyor.

Yasa dışı madencilik, balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinin arttığı bölgede son yıllarda şiddet olayları da çok yaygınlaştı.

Devletin yerli kabile halkları kurumu Funai'nin bölgedeki merkezi de son yıllarda bir çok kez saldırıya uğramıştı.

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