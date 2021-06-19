Amazon, şirketleri platformdan teker teker siliyor

Amazon bildiğiniz üzere e-ticaret konusunda lider görülüyor. Hem satıcılara hem de alıcılara ciddi oranda destek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca müşteri memnuniyeti konusunda büyük bir çaba harcıyor. Şirket için kurallar olmazsa olmazlar içerisinde yer alıyor.

Her ne kadar bazı kurallarda esnetme yapılabilse bile önemli bir bölümünde şirket katı davranıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz ay Aukey ve Mpow mağazaları kapatılmıştı. Şimdi ise yeni bir markanın daha ürünleri platformdan çıkarıldı. Amazon böylece genel bir temizlik yapmış oldu.

RAVPower ürünlerine bakıldığında genellikle uygun fiyatlı verildiğini söyleyebiliriz. Ancak onun böyle bir fiyat ile kullanıcılara kendi ürünlerini sunması bazı şartlara dayanıyor. Ortaya çıkan kimi detaylara göre bu ürünleri almak için Amazon içerisinde olumlu yorum yapmanız gerekiyor.

Amazon üzerinden satın alınan bu ürün, aynı şekilde 35 dolarlık hediye kuponu veriyor. Hem indirimden hem de bu hediye kuponundan yararlanmak istiyorsanız ürüne yaptığınız yoruma giden bağlantıyı marka yetkililerine iletmeniz şart. Aksi halde sizlere bu hediye çeki verilmiyor.