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  4. Amazon veri hırsızlığı iddiaları ile gündeme geldi

Amazon veri hırsızlığı iddiaları ile gündeme geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Şirketin bundan kısa bir süre önce de yine aynı problemler ile karşılaştığı biliniyor. Şimdi ise Amazon için harekete geçme vakti.

Amazon veri hırsızlığı iddiaları ile gündeme geldi

Verilerin korunması ile ilgili ortaya çıkan skandallar her geçen gün artıyor. Facebook ile başlayan ve diğer büyük şirketler ile devam eden hırsızlık sorunu ne yazık ki bir türlü çözülemiyor. Şimdi ise Amazon neredeyse her yıl veri hırsızlığı problemleri ile karşı karşıya. 2019 yılında büyük bir veri skandalı yaşayan Amazon, 2020 yılına da aynı skandallarla başladı.

Amazon tarafında yapılan bir açıklamayla, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve telefonlarının bilgileri dışında paylaşıldığı ifade edildi. Verileri paylaşılan müşteriler ile ilgili kısa bir mail gönderimi gerçekleşti.

Şirketin iç sistemlerinin ‘şüpheli davranış’ tespit etmesinin ardından büyük bir araştırma gerçekleşti. Şirket tarafından yapılan bu araştırmalarda, bazı çalışanların kasıtlı olarak veri hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı. Verilerle ilgili hırsızlık faaliyetinde bulunan çalışanların işine hızlıca son verildi. Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan bir olayda, bu çalışanların sisteme üye olan kullanıcıların verilerini diğer satıcılara gönderdiği tespit edildi.

Amazon, Apple, Google, Netflix ve Spotify gibi şirketlerin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesine (GDPR) aykırı biçimde davrandığı ifade edildi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha fazla şirket ceza alacak. Sizce Amazon çalışanları tarafından gerçekleştirilen veri sızıntısı ne tür sorunlara yol açabilir?

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Anahtar Kelimeler:
Amazon veri hırsızlığı

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