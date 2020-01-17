Amazon veri hırsızlığı iddiaları ile gündeme geldi

Verilerin korunması ile ilgili ortaya çıkan skandallar her geçen gün artıyor. Facebook ile başlayan ve diğer büyük şirketler ile devam eden hırsızlık sorunu ne yazık ki bir türlü çözülemiyor. Şimdi ise Amazon neredeyse her yıl veri hırsızlığı problemleri ile karşı karşıya. 2019 yılında büyük bir veri skandalı yaşayan Amazon, 2020 yılına da aynı skandallarla başladı.

Amazon tarafında yapılan bir açıklamayla, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve telefonlarının bilgileri dışında paylaşıldığı ifade edildi. Verileri paylaşılan müşteriler ile ilgili kısa bir mail gönderimi gerçekleşti.

Şirketin iç sistemlerinin ‘şüpheli davranış’ tespit etmesinin ardından büyük bir araştırma gerçekleşti. Şirket tarafından yapılan bu araştırmalarda, bazı çalışanların kasıtlı olarak veri hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı. Verilerle ilgili hırsızlık faaliyetinde bulunan çalışanların işine hızlıca son verildi. Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan bir olayda, bu çalışanların sisteme üye olan kullanıcıların verilerini diğer satıcılara gönderdiği tespit edildi.