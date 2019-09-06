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Amazonlar için liderler bir araya geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kolombiya, Peru, Ekvador, Bolivya ve Brezilya’nın liderleri ile Surinam devlet başkan yardımcısı, yangınların devam ettiği Amazonlar için Kolombiya’nın Leticia kentinde bir araya geliyor.

Kolombiya, Peru, Ekvador, Bolivya ve Brezilya’nın liderleri ile Surinam devlet başkan yardımcısı, yangınların devam ettiği Amazonlar için Kolombiya’nın Leticia kentinde bir araya geliyor. Zirveye Amazonlarda toprağı yer alan Venezuela ise davet edilmedi.
Amazonların korunması için Kolombiya, Peru, Ekvador, Bolivya ve Brezilya’nın liderleri ile Surinam Devlet Başkan Yardımcısı Michael Adhin, Kolombiya’nın Leticia kentinde bir araya gelecek. Amazonlarda toprağı yer alan Venezuela’nın davet edilmediği zirvenin sonunda liderlerin Amazonların korunması için ortak bir anlaşmaya imzala atması bekleniyor.
Kolombiya Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıya Devlet Başkanı Ivn Duque’nin başkanlık edeceği, mevkidaşları, Martn Vizcarra, Lenin Moreno ve Evo Morales kendisine eşlik edeceği kaydedildi. “Sağlık nedenlerinden ötürü Leticia’ya gidemeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise toplantıya video konferans aracılığıyla katılacak” denilen açıklamada, “Bu pakt sadece Amazon ülkeleri tarafından değil, aynı zamanda bölge halkları ve genel olarak uluslararası toplumun da üstleneceği faaliyetlerin bir güzergahını içerecektir” denildi.

Uzmanlara göre zirvenin amacı mevcut anlaşmaların devamını sağlamak
Uzmanlar zirvenin amacını mevcut anlaşmaların devamını sağlamak olarak yorumladı. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (ACTO) olarak yayımlanacak sonuç bildirgesinin herhangi bir bağlayıcılığını olmayacağı hatırlatıldı.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, “1978’de Amazon İşbirliği Antlaşmas (TCA) imzalandı. 2000’li yıllarda Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü’nün (ACTO) oluşturuldu. Ancak gerçek şu ki, ACTO ve TCA antlaşması yetersiz kaldı” açıklamasını yapmıştı.
Bu arada Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque kısa süre önce, Peru’daki Amazon şehri Pucallpa’da düzenlediği basın toplantısında, “Sesimizi devlet başkanları seviyesine yükseltmek ve Amazonlarımızı korumak için eylemlerimizi koordine edeceğimiz bir anlaşma yapmak zorundayız” açıklamasını yapmıştı.
Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra da, toplantının, Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam tarafından paylaşılan Amazon havzasındaki yağmur ormanlarını korumak için ortak bir plan için çalışma amaçlı yapılacağını duyurmuştu.

En az 600 bin hektar ormanlık alan halen yanıyor
Yangınlar sadece Brezilya’yı etkilemiyor. Paraguay ve Brezilya sınırına yakın Bolivya’da en az 600 bin hektar ormanlık alan halen yanıyor. Bölge ülkeleri, dünyanın bu bölgesinin korunması için koordineli bir şekilde hareket edilmesini umuyor. Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün (INPE) verilerine göre, Brezilya’nın altı biyomunu (Amazon, Caatinga, Cerrado, Mata Atlantica, Pampa ve Pantanal) etkileyen yangınlar, yalnızca Ağustos ayında, İrlanda’nın yüzölçümünden daha fazla bir alan 73 bin 500 kilometrekare alanın kül olmasına neden oldu.

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