Samsun'un Kavak ilçesinde hızar makinesinde çalışırken eli kopan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, marangoz atölyesinde çalışan Ali Yamanoğlu, elini hızar makinesine kaptırdı.
112 Acil Servis ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Yamanoğlu için ambulans helikopter talep edildi.
Kısa sürede hastaneye giden ekipler, kopan elin muhafaza edildiği organ taşıma çantasını ve yaralıyı ambulans helikoptere aldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen yaralı, tedavi altına alındı.
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