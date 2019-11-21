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Ambulans helikopter "Sıla" için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:14 | Son Güncelleme

Beyninde kist tespit edilen 11 yaşındaki Sıla Toptaş, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da beyninde kist tespit edilen Sıla Toptaş (11), tedavi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Sandıklı ilçesinde yaşayan ailesi, küçük yaştan beri rahatsızlığı bulunan kızları Sıla'yı Türkiye'deki çeşitli hastanelere götürdü.

Beyninde kist tespit edilen Sıla'nın 18 aydır tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğindeki doktorları, çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya nakledilmesine karar verdi.

Küçük kızın rahatsızlığından haberdar olan ve ailesiyle görüşen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in, Sağlık Bakanlığı nezdindeki girişimleri sonucu Sıla, tedavi gördüğü hastaneden alınarak ambulans helikopterle Ankara Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Afyonkarahisar ambulans helikopter ankara şehir hastanesi sıla

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