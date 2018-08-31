Ambulans içinde dehşet! Hasta kadın sağlık memuruna saldırdı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan Cezayirli Nour Elislam B.(23), 28 Ocak’ta bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Alkol alan Nour Elislam B., ikinci bir gece kulübüne daha girmek istedi. Kapıda korumaların mekana girmesine izin vermediği Nour Elislam B., taşkınlık yapmaya başladı. Korumalar tarafından dövülen Cezayirli, Taksim Gezi Parkı’na gitti. Sivil polisler ne olduğunu sorması üzerine Nour Elislam B., kavga ettiğini söyledi.
Polis 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Ambulansa taşınan Nour Elislam B.’ye acil tıp teknikeri Nur S.(24) müdahale etti. Yaralının açılan kaşına pansuman yapan sağlık memuruna bir anda Nour Elislam B. saldırdı, parmağını sert bir şekilde ısırdı. Eli kanlar içinde kalan Nur S., acının etkisiyle yere yığılarak bayıldı. Darp raporu alan Nur S., parmağını ısıran Nour Elislam B.’den şikayetçi oldu.
"GÖREVİMİ İFA EDİYORDUM"
Yaralıyı polis ekibiyle ambulans taşıdığını polise verdiği ifade de belirten Nur S., "Ambulansta agresif tavırlar sergiliyordu. Sol kaşı açık olduğundan pansuman yaparken bir anda sağ baş parmağımı ısırdı. Parmağıma baktığımda kanamayı görünce yere yığıldım. Görevimi ifa ettiğim sırada elimi ısıran kişiden şikayetçiyim" dedi.
"PARMAĞINI ISIRDIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"
Taksim’de bir kulübe eğlenmek için gittiğini belirten Nour Elislam B. ise ifadesinde, "Kulüpten çıkıp yan tarafındaki kulübe girmek istedim. Kapıda bulunan görevli içeri giremeyeceğimi söyledi. Alkolün etkisiyle tartışma çıktı. Beni dövdüler. Gezi parkına gelerek sivil polislere durumu anlattım. Ambulans çağırdılar. Ambulansta görevli elimi kaşımın üstüne koyup bastırdı. Gözüm kapalı ve canım yandığı için dişlerimi sıktım. Ancak parmağını ısırdığımın farkında değilim. Kendisini kasten yaralamadım" diye konuştu.
BİR YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Cezayirli Nour Elislam B. hakkında 16 Temmuz’da "Taksirle yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. "Kasten yaralama" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.
DHA
Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu
Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili kan donduran iddia
Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum
Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Komşuda şiddetli deprem!
Düğünde büyük skandal! Tek gecelik aşkı eski fotoğrafları yükleyince...
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Evden çığlıklar yükselince gerçek ortaya çıktı!
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum