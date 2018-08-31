Ambulans içinde dehşet! Hasta kadın sağlık memuruna saldırdı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan Cezayirli Nour Elislam B.(23), 28 Ocak’ta bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Alkol alan Nour Elislam B., ikinci bir gece kulübüne daha girmek istedi. Kapıda korumaların mekana girmesine izin vermediği Nour Elislam B., taşkınlık yapmaya başladı. Korumalar tarafından dövülen Cezayirli, Taksim Gezi Parkı’na gitti. Sivil polisler ne olduğunu sorması üzerine Nour Elislam B., kavga ettiğini söyledi.

Polis 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Ambulansa taşınan Nour Elislam B.’ye acil tıp teknikeri Nur S.(24) müdahale etti. Yaralının açılan kaşına pansuman yapan sağlık memuruna bir anda Nour Elislam B. saldırdı, parmağını sert bir şekilde ısırdı. Eli kanlar içinde kalan Nur S., acının etkisiyle yere yığılarak bayıldı. Darp raporu alan Nur S., parmağını ısıran Nour Elislam B.’den şikayetçi oldu.

"GÖREVİMİ İFA EDİYORDUM"



Yaralıyı polis ekibiyle ambulans taşıdığını polise verdiği ifade de belirten Nur S., "Ambulansta agresif tavırlar sergiliyordu. Sol kaşı açık olduğundan pansuman yaparken bir anda sağ baş parmağımı ısırdı. Parmağıma baktığımda kanamayı görünce yere yığıldım. Görevimi ifa ettiğim sırada elimi ısıran kişiden şikayetçiyim" dedi.