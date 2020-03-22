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Ambulans şoföründen vatandaşa megafondan teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 11:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı sağlık çalışanları için alkış kampanyasına tüm Türkiye’den destek yağdı. Sakarya’da bir ambulans şoförü ise araç megafonundan, “Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız” diyerek gelen desteğe teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye’yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti.

Bunun üzerine 3 gün boyunca tüm ülkede saatler 21.00’i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek oldu.

Sosyal medyada da ilgi gören ve milyonlarca paylaşım yapılarak gündeme oturan çağrı için saatler dün 21.00’i gösterdiğinde Sakarya’nın Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Genç Sokak’ta ilginç bir olay yaşandı.

Bir ambulans şoförü eline aldığı araç içi megafon ile, “Mahalledeki bütün arkadaşlarım, akrabalarım, sevdiklerime herkese hayırlı akşamlar. Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, sizler için buradayız. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin” diyerek kendilerine verilen desteğe siren çalarak teşekkür etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ambulans şoför megafon

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