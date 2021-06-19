Amcaya, dayıda, enişteye Babalar Günü için en anlamlı mesajlar! Komik, eğlenceli Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri!

Amcaya, dayıya, enişteye, komik ve eğlenceli Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri Babalar Gününün vazgeçilmezlerindendir. Bu anlamlı günde babamızın dışında yakınımız olan amca, dayı, enişte gibi akrabalarımız da komik ve eğlenceli Babalar Günü mesajları ile tebessüm eder. Sosyal medyada da amcaya, dayıya, enişteye yani yakın akrabalara komik, eğlenceli Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri birçok kişi tarafından paylaşılır. İlk olarak 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmaya başlanan Babalar Günü, 1966 senesine gelindiğinde ise dönemin başkanı Lyndon Johnson tarafından yayınlanan bildiri ile resmilik kazanmıştır. O gündem bu yana her yıl aynı tarihte kutlanan Babalar Gününün yaklaşması ile evlatlar tarafından en anlamlı ve özel mesajlar merak konusu oldu. İşte Komik Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri... EN ANLAMLI VE ÖZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI İlk adım attığımdan bu yana ellerimi tutan bana iyinin ne olduğunu öğreten, o aslan gibi duruşuna rağmen benimle oyunlar oynayan canım babam, babalar günün kutlu olsun.

Her düştüğümde, her ağladığımda, her şeyin kötü gittiğini düşündüğüm anda elimde tuttuğun için hayat daha kolay baba. İyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun. Hayata yine gelsem yine senin evladın olmak, yine sen benim babam ol isterim canım babam. Varlığına her daim şükrediyorum. Babalar Günün kutlu olsun. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun. Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun! Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım. Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Nasıl baba olunur öğrettiğin için teşekkür ederim, umarım ben de senin gibi iyi anılar bırakırım ileride. Babalar Günün kutlu olsun. Seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun! Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun. Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun! Bana bırakacağın en güzel miras, sevgin ve ilkelerin olacak babacığım. Senin evladın olduğun için şanslı ve gururluyum. Günün kutlu olsun. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun. Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun. Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun. Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Allah’a şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun! Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun. Beni her zaman yıldızlara ulaşmaya teşvik ettin ve her şeyin mümkün olabileceğine dair inancımı güçlendirdin. Babalar Günün kutlu olsun! Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli 3 şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun! Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bize yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun! Seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun! Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun! Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacığım.

Babalar Günün kutlu olsun! Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun! Baba kelimesi için birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun! Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun! Kendime inandığımdan çok daha fazlasına inanan canım babam, Babalar Günün kutlu olsun! Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun! KOMİK BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ Baba; Ironman kadar zeki, Hulk kadar güçlü, Süpermen kadar hızlı ve Batman kadar cesursun. Sen benim en sevdiğim süper kahramansın.

Prens olmam için prensese ihtiyacım yok benim BABAM zaten KRAL. Babalar günün kutlu olsun. Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun! Kalemizin kralı, Babalar Günün kutlu olsun!

Kardeşimle kavga ederken hep beni desteklediğin için teşekkür ederim baba. Babalar Günün kutlu olsun! Tüm komik babaların babalar günü kutlu olsun… Diğerleri anlamaz zaten… Playstation ve televizyon almak adına çok çalıştığın için çok teşekkürler babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun baba! En meşru çocuğundan sevgiler... Ben büyüdükçe sen daha akıllanıyorsun. Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım, benim için hep bir baba gibi oldun. Babalar günün kutlu ve mutlu olsun. Babacağım, bu seneki Babalar Günü hediyen, bir sene daha düğün parası hazırlamak zorunda olmaman. Annemin akrabalarının ne dediği önemli değil, en iyi baba sensin. Büyümüş olabilirim ama bu harçlığa hayır diyeceğim anlamına gelmiyor. Babalar Günün kutlu olsun babacağım. Babalar günün kutlu olsun baba, senin gibisi yok. Özellikle de annemin “hayır” dediklerine senin “evet” dediğin zamanlarda...

Babalar Gününde keşke yanında olabilseydim babacım ama bir de işin iyi tarafından bak. En azından başını dinleyebilirsin. Baba, sana söz veriyorum; bir gün sana, benim seni uğraştırdığım kadar beni uğraştıracak torunlar vereceğim. Babalar günün kutlu olsun.

DNA’nı bana aktardığın için teşekkür ederim babacığım. İkimiz de harikayız. Babalar Günün kutlu olsun. Playstation ve televizyon almak adına çok çalıştığın için çok teşekkürler babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun baba! En meşru çocuğundan sevgiler… Ben büyüdükçe sen daha akıllanıyorsun. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım, benim için hep bir baba gibi oldun. Babalar günün kutlu ve mutlu olsun. Babalar Gününde keşke yanında olabilseydim babacım ama bir de işin iyi tarafından bak. En azından başını dinleyebilirsin. Baba, sana söz veriyorum; bir gün sana, benim seni uğraştırdığım kadar beni uğraştıracak torunlar vereceğim. Babalar günün kutlu olsun. DNA’nı bana aktardığın için teşekkür ederim babacığım. İkimiz de harikayız. Babalar Günün kutlu olsun.

Babacağım, bu seneki Babalar Günü hediyen, bir sene daha düğün parası hazırlamak zorunda olmaman. Bu Babalar Günü, baba olmadan önceki günlerin kadar mutlu olsun. Kardeşimle kavga ederken hep beni desteklediğin için teşekkür ederim baba. Babalar Günün kutlu olsun! Her büyük babanın arkasında harika bir çocuk var… bu benim… sadece söylüyorum. Babalar Günün Kutlu Olsun. Baba, dürüst olalım, bugün özel olmasının nedeni ben. Babalar Günün Kutlu Olsun. BABALAR GÜNÜNE ÖZEL ŞİİRLER Seninle birlikte öğrendim güvenmeyi,

Seninle birlikte geldim en büyük zorlukların üstesinden.

En büyük kahramanım hep sen oldun canım babam.

Seninle yürüdüm hep en karlı yolları. Seninle yürüdüm hep en karlı yolları.Şimdi yanımda olsan da olmasan da,

Bana öğrettiğin her şey aklımda babacığım.

Senin bana öğrettiklerinle bu hayat hep daha güzel.

Sen var ol benim canım babacığım…

Bu dünyaya gözlerimi açtığımda tanıdım seni,

İlk andan itibaren tanıdığım en güvenilir adam oldun sen.

Yanında ne de güzeldi dünya.

Sonra birden yok oldun ve gittin buralardan.

Ben hala senin evladınım babam.

Ben hala seni kocaman seviyorum…

Yanında öyle süslü püslü sözler edemesem de,

Ellerimi açıp sana sımsıkı sarılamasam da,

Gözlerinin içine bakıp seni sevdiğimi söyleyemesem de,

Sen benim canım babamsın, bunu hiç unutma olur mu? Bahçelerden birlikte topladığımız meyveler,

Yazın el ele işe gitmelerimiz,

Maç izlemelerimiz bağıra çağıra ve

yemek yapışımız döke saça… Hani annemin her seferinde yakaladığı yasaklı abur cuburlarımız,

Hiç durmadan döktüğümüz karpuz çekirdeklerimiz

Kavgalarımdan beni gelip aldıktan sonra anneme düşmüş diye attığın yalanlar…

Ve hiç durmadan gürleyen gökten korktuğumda “erkek adam korkmaz” demelerin

Erkek adam da korkar babam. Eğer babası başka diyarlara onu bırakıp giderse,

Erkek adam da korkar…

Sen sakın bizi bırakıp gitme aslan babam…

Babalar Günü’n kutlu olsun canım babam…

Seninle büyümek lunaparkta büyümek gibiydi.

Öyle oyunlarla ve kahkahalarla büyüttün ki beni…

Her an yanımda olduğunu öyle güzel hissettirdin ki canım babam

Babalar Günü’n kutlu olsun benim bir tanecik babam

İyi ki varsın ve iyi ki benim babamsın…

Seninle birlikte en yüksek tepeler bile alçak artık,

İmkânsız diye bir şey yok eğer sen benim arkamdaysan,

Gökyüzü hep güneşli sanki benim canım babam.

Eğer sen benimleysen hiçbir yol o kadar da uzun değil sanki.

Sen benim canım babamsın, bir tanecik babamsın…

Babalar Günü’n kutlu olsun,

Seni çok seviyorum… Nasıl da tırmanırdım o ağaçlara,

Hiç yerimde durmazdım yaramazlığımdan.

Sürekli kavga ederdim mahalledekilerle ve

Top oynarken kaleci olmayı hiç istemezdim. Ama tüm bunları sen çok iyi bilirsin değil mi canım babam.

Ne zaman birisi şikâyet etse koşar gelir kurtarırdın beni.

Kendin de kızardın ama o başka,

Kimseye de laf söyletmezdin benim canım babam… Bir gün büyüyüp de koca adam olacağımı hiç hesap etmedin,

Hep senin gözünde küçücük gibi kaldım değil mi canım babam.

Sen de hep benim kocaman babam olarak kaldın benim aslan babam.

Babalar Günü’n kutlu olsun, benim koca yürekli babam…

Nasıl da dokunaklıydı sesin ve cümlelerin.

Hiçbir zaman senin kadar iyi kuramadım o cümleleri

Ve hiçbir zaman senin kadar etkili konuşamadım karşımdakiyle.

Ama şimdi ilk defa senin için deniyorum babacığım.