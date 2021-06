Amcaya, dayıda, enişteye Babalar Günü için en anlamlı mesajlar! Komik, eğlenceli Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri!

İlk olarak 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmaya başlanan Babalar Günü, 1966 senesine gelindiğinde ise dönemin başkanı Lyndon Johnson tarafından yayınlanan bildiri ile resmilik kazanmıştır. O gündem bu yana her yıl aynı tarihte kutlanan Babalar Gününün yaklaşması ile evlatlar tarafından en anlamlı ve özel mesajlar merak konusu oldu. İşte Komik Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri...

Her düştüğümde, her ağladığımda, her şeyin kötü gittiğini düşündüğüm anda elimde tuttuğun için hayat daha kolay baba. İyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.

Hayata yine gelsem yine senin evladın olmak, yine sen benim babam ol isterim canım babam. Varlığına her daim şükrediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.