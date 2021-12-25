HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. AMD FidelityFX 70’in üzerinde oyunda yer alacak

AMD FidelityFX 70’in üzerinde oyunda yer alacak

25.12.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AMD, oyunlardaki performansı iyileştiren AMD FidelityFX süper çözünürlük teknolojisinin çıktığını ve desteklenecek oyunları açıkladı. 

AMD FidelityFX 70’in üzerinde oyunda yer alacak

AMD, bu ay 80’den fazla oyun geliştiricisi ve yayıncı stüdyosu tarafından resmi olarak desteklenen AMD FidelityFX süper çözünürlük teknolojisinin çıktığını duyurdu. Hali hazırda 47 oyunun bu teknolojiyi kullandığı ve yakında çıkacak 24 oyun ile birlikte ilk aşamada bu sayının 70’ten fazla oyuna ulaşacağı açıklandı. Bu geniş ve bir o kadar da hızlı destek sayesinde AMD FidelityFX teknolojisi, oyun tarafında AMD tarihinin en hızlı benimsenen yazılım teknolojisi haline geldi.

Oyuncuların akıllarındaki geniş dünyalar düşünülerek tasarlanan FSR, Radeon grafik ve Radeon GPU’lu 100’den fazla AMD işlemcisini ve rakip ürünleri destekleyerek, 1080P, 2K ve 4K çözünürlükte FPS değerlerini arttırdığı gibi oyunculara daha iyi bir performans ve oyun deneyimi sunuyor.

407459-FidelityFX-Downsampler-1260x709-1-696x392

Yakında çıkacak oyunlar dışında yakın dönemde 70’in üzerinde oyun tarafından desteklenen FSR teknolojisi aşağıda bazı örneklerini de görebileceğiniz bu oyunlarda optimize edilmiş bir performans ve daha iyi bir görsellik sunuyor.

  • DEATHLOOP
  • Horizon Zero Dawn  Complete Edition for PC
  • F1  2021
  • Far Cry  6
  • Resident Evil  Village
  • Farming Simulator 22
  • Ghostrunner
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice
  • Lego Builder’s Journey
  • World War Z : Aftermath
  • Warhammer: Vermintide 2
  • Arcadegeddon
  • Baldur’s Gate 3
  • Grounded

Deco X20-DSL – AX1800 VDSL: Ev ve ofis için Mesh WiFi 6 Router

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Elon Musk ve Jack Dorsey Web3’ü yorumladıElon Musk ve Jack Dorsey Web3’ü yorumladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Yeni boşandılar! Eski eşten olay paylaşım

Yeni boşandılar! Eski eşten olay paylaşım

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.