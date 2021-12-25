AMD FidelityFX 70’in üzerinde oyunda yer alacak

AMD, bu ay 80’den fazla oyun geliştiricisi ve yayıncı stüdyosu tarafından resmi olarak desteklenen AMD FidelityFX süper çözünürlük teknolojisinin çıktığını duyurdu. Hali hazırda 47 oyunun bu teknolojiyi kullandığı ve yakında çıkacak 24 oyun ile birlikte ilk aşamada bu sayının 70’ten fazla oyuna ulaşacağı açıklandı. Bu geniş ve bir o kadar da hızlı destek sayesinde AMD FidelityFX teknolojisi, oyun tarafında AMD tarihinin en hızlı benimsenen yazılım teknolojisi haline geldi.

Oyuncuların akıllarındaki geniş dünyalar düşünülerek tasarlanan FSR, Radeon grafik ve Radeon GPU’lu 100’den fazla AMD işlemcisini ve rakip ürünleri destekleyerek, 1080P, 2K ve 4K çözünürlükte FPS değerlerini arttırdığı gibi oyunculara daha iyi bir performans ve oyun deneyimi sunuyor.

Yakında çıkacak oyunlar dışında yakın dönemde 70’in üzerinde oyun tarafından desteklenen FSR teknolojisi aşağıda bazı örneklerini de görebileceğiniz bu oyunlarda optimize edilmiş bir performans ve daha iyi bir görsellik sunuyor.

DEATHLOOP

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC

F1 2021

Far Cry 6

Resident Evil Village

Farming Simulator 22

Ghostrunner

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Lego Builder’s Journey

World War Z : Aftermath

Warhammer: Vermintide 2

Arcadegeddon

Baldur’s Gate 3

Grounded

Deco X20-DSL – AX1800 VDSL: Ev ve ofis için Mesh WiFi 6 Router



