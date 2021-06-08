HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. AMD Radeon RX 6900 XT LC ortaya açıktı

AMD Radeon RX 6900 XT LC ortaya açıktı

08.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AMD Radeon RX 6900 XT LC’nin sıvı soğutmalı bir çeşidi, Çin’de ortaya çıktı. Şimdi, bu model yerel bir üreticisi tarafından bir araya getirilen özel bir PC’de ortaya çıktı.

AMD Radeon RX 6900 XT LC ortaya açıktı

Harukaze’ye göre AMD Radeon RX 6900 XT grafik kartının bu sıvı soğutmalı versiyonu, AMD Radeon RX 6900 XT LC ‘Liquid Cooled’ olarak adlandırılacak. Listede herhangi bir ayrıntı yok ancak önceki söylentiler, kartın RDNA 2 tabanlı Navi 21 XTXH GPU’yu kullanabileceğini söylüyor.

Bu kart aynı zamanda siyah ve gümüş renk şemasına sahip mevcut Radeon RX 6000 RDNA 2 serisi grafik kartlarına benzer bir tasarım sunuyor. Paket, kartın 120 mm AIO radyatöre sahip olduğunu ve yanda RGB vurgulu LED’e sahip olduğunu gösteriyor.

Şu an için sadece Çinli perakendeciler ve haber sitelerinde karşımıza çıkarken kartın Asya Pasifik pazarına özel olacağını düşündürebilir. AMD, diğer pazarlarda meraklılarına uygun bir grafik kartı piyasaya sürme fırsatını kesinlikle kaçırmayacaktır.

AMD Radeon RX 6900 XTX LC grafik kartı, 80 Hesaplama Birimi veya 5120 SP içeren tamamen etkinleştirilmiş bir kalıp olan Navi 21 XTX GPU ile birlikte gelebilir. Kart ayrıca, 256 bit veri yolu arabiriminde 80 adet 16 GB GDDR6 belleğe, 512 GB/sn toplam bant genişliğine, 2015 MHz temel saat hızlarına ve referans özelliklerde 2250 MHz artırmaya sahip olacak. Kart ayrıca GPU kalıbında 128 MB Sonsuz Önbelleğe sahip olacak.

Referans AMD Radeon RX 6900 XT’nin 999$ fiyat etiketi vardı, bu nedenle Radeon RX 6900 XTX Sıvı soğutmalı premium tasarımı için 1200$’ın üzerinde bir fiyat etiketi ile satılacağı varsayılıyor.

Renault Clio Haziran fiyatları açıklandı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Yeni dönem başlıyor! Apple duyurduYeni dönem başlıyor! Apple duyurdu
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.