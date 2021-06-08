AMD Radeon RX 6900 XT LC ortaya açıktı

Harukaze’ye göre AMD Radeon RX 6900 XT grafik kartının bu sıvı soğutmalı versiyonu, AMD Radeon RX 6900 XT LC ‘Liquid Cooled’ olarak adlandırılacak. Listede herhangi bir ayrıntı yok ancak önceki söylentiler, kartın RDNA 2 tabanlı Navi 21 XTXH GPU’yu kullanabileceğini söylüyor.

Bu kart aynı zamanda siyah ve gümüş renk şemasına sahip mevcut Radeon RX 6000 RDNA 2 serisi grafik kartlarına benzer bir tasarım sunuyor. Paket, kartın 120 mm AIO radyatöre sahip olduğunu ve yanda RGB vurgulu LED’e sahip olduğunu gösteriyor.

Şu an için sadece Çinli perakendeciler ve haber sitelerinde karşımıza çıkarken kartın Asya Pasifik pazarına özel olacağını düşündürebilir. AMD, diğer pazarlarda meraklılarına uygun bir grafik kartı piyasaya sürme fırsatını kesinlikle kaçırmayacaktır.

AMD Radeon RX 6900 XTX LC grafik kartı, 80 Hesaplama Birimi veya 5120 SP içeren tamamen etkinleştirilmiş bir kalıp olan Navi 21 XTX GPU ile birlikte gelebilir. Kart ayrıca, 256 bit veri yolu arabiriminde 80 adet 16 GB GDDR6 belleğe, 512 GB/sn toplam bant genişliğine, 2015 MHz temel saat hızlarına ve referans özelliklerde 2250 MHz artırmaya sahip olacak. Kart ayrıca GPU kalıbında 128 MB Sonsuz Önbelleğe sahip olacak.