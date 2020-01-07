AMD, Yeni Masaüstü ve Dizüstü İşlemcilerini CES 2020’de Duyurdu!

AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu. Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri 2020’nin ilk çeyreğinde Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi markalardan satın alabilecekler. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.

Buna ek olarak AMD, 64 çekirdek 128 thread’li Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.

AMD Ryzen 4000 Serisi



En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ince dizüstüler için ideal performans sağlıyor. Ryzen 4000 H-Serisi Mobil İşlemciler ise ayarlanabilir 45W TDP değeriyle geliyor.

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AMD Ryzen 7 4800U:

%4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı

%18’e kadar daha hızlı grafik performansı

AMD Ryzen 7 4800H:

%5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı

Adobe Premiere’de 4K video şifrelemede %25’e kadar daha hızlı

%39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı

MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans

Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru

AMD aynı zamanda SmartShift teknolojisinin de detaylarını sundu. Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran AMD SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.