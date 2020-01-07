AMD, Yeni Masaüstü ve Dizüstü İşlemcilerini CES 2020’de Duyurdu!

AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu. Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri 2020’nin ilk çeyreğinde Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi markalardan satın alabilecekler. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.
Buna ek olarak AMD, 64 çekirdek 128 thread’li Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.
AMD Ryzen 4000 Serisi
En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ince dizüstüler için ideal performans sağlıyor. Ryzen 4000 H-Serisi Mobil İşlemciler ise ayarlanabilir 45W TDP değeriyle geliyor.
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AMD Ryzen 7 4800U:
AMD Ryzen 7 4800H:
AMD aynı zamanda SmartShift teknolojisinin de detaylarını sundu. Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran AMD SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.
3. nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X
AMD tüm bunlarla birlikte dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Yeni işlemci 7 Şubat 2020 tarihinde satışa çıkacak.
Masaüstü platformunda üst seviye tek soket işlem performansı sunan Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için ideal.
AMD Athlon 3000 Serisi
Yeni Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, “Zen” mimarisini ana akım dizüstülere getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini mümkün kılarken, Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.
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