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  4. AMD, Yeni Masaüstü ve Dizüstü İşlemcilerini CES 2020’de Duyurdu!

AMD, Yeni Masaüstü ve Dizüstü İşlemcilerini CES 2020’de Duyurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

AMD yaptığı duyuruyla birlikte, “Zen 2” çekirdek mimarisi ve 7 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemci ailesinin parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu.

AMD, Yeni Masaüstü ve Dizüstü İşlemcilerini CES 2020’de Duyurdu!

AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu. Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri 2020’nin ilk çeyreğinde Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi markalardan satın alabilecekler. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.

Buna ek olarak AMD, 64 çekirdek 128 thread’li Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.

AMD Ryzen 4000 Serisi

En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ince dizüstüler için ideal performans sağlıyor. Ryzen 4000 H-Serisi Mobil İşlemciler ise ayarlanabilir 45W TDP değeriyle geliyor.

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AMD Ryzen 7 4800U:

  • %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı
  • %18’e kadar daha hızlı grafik performansı

AMD Ryzen 7 4800H:

  • %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
  • Adobe Premiere’de 4K video şifrelemede %25’e kadar daha hızlı
  • %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı
  • MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans
  • Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru

AMD aynı zamanda SmartShift teknolojisinin de detaylarını sundu. Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran AMD SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.

3. nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X

AMD tüm bunlarla birlikte dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Yeni işlemci 7 Şubat 2020 tarihinde satışa çıkacak.

Masaüstü platformunda üst seviye tek soket işlem performansı sunan Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için ideal.

AMD Athlon 3000 Serisi

Yeni Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, “Zen” mimarisini ana akım dizüstülere getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini mümkün kılarken, Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.

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