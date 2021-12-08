Ameca isimli robot görenleri şaşırtıyor

Ameca, şu ana kadar gördüklerimiz arasında insana daha çok benzeyen, doğal görünümlü ifadeler gösterebilen yeni bir insansı robot. Mimikleri ve yüz ifadeleri gittikçe insana benzeyen robot görenleri şaşırttı.

NEREDEYSE İNSAN GİBİ

Ameca isimli robot uyanır gibi görünürken önce kafa karışıklığı ifadesi gösteriyor. Sonra ellerini hareket ettirdiğinde hafif bir şaşkınlık belirtisi gösteriyor. El hareketleri de olukça gerçekçi, asla yapay durmuyor.

Ardından izleyiciyi veya kamerayı gördüğüne şaşırmış gibi görünüyor ve videoyu bir gülümseme ve hoş bir el hareketi ile tamamlıyor. Yüz animasyonundaki gelişmeler, daha önce gördüğümüzden daha akıcı hareketlerin sonucu gibi görünüyor. Gelişmiş mimikler sergileyen bu robotun aksine Mesmer isimli robot sadece kafa hareketleri yapabiliyordu. Diğer robotlarla kıyaslandığında gittikçe insan benzeri olduklarını söyleyebiliriz.

Robot tamamen eklemli bir kafa, yüz, boyun, omuzlar, kollar ve ellere sahip gibi görünüyor, ancak Engineered Arts, robotlarının hiçbirinin yürüyemediğini belirtiyor. Ameca’nın yüz ifadelerinin nasıl canlandırıldığı net değil, ancak bir tür hareket yakalamak bile bir başarı. Şirket, Ameca’nın “AI geliştirmek için bir platform” olduğunu, ancak başkalarının gerekli makine öğrenimi algoritmalarını geliştirmesine izin verdiğini söyledi.

Ameca’nın videosunu buradan izleyebilirsiniz

