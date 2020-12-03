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  4. Ameliyat masasına bile yatıyorlar! İşte yanak gamzesi için 4 etkili yol

Ameliyat masasına bile yatıyorlar! İşte yanak gamzesi için 4 etkili yol

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yanağın etli kısmında bulunan küçük çukur veya girintilere gamze adı veriliyor. Kişiyi oldukça çekici ve güzel gösteren bu özellik, her ne kadar genetik olsa da birçok kişi sahip olmak istiyor. Gerek makyajla, gerekse cerrahi işlemle kendilerine gamze yaptırıyorlar. Biz size egzersiz ve makyajla yapabileceğiniz 'sahte gamze' seçeneklerini sıraladık.

Ameliyat masasına bile yatıyorlar! İşte yanak gamzesi için 4 etkili yol

Gamze, yanak derisinin hareket ederken sıkı bir şekilde çekilmesine ve dışta boşluklar oluşturmasına neden olan küçük bir kas deformitesinin sonucudur. Bu sevimli yüz özelliği genetiktir. Bununla birlikte, doğal gamzeler olmadan doğan insanlar, görünüşlerini basitten (makyaj) şiddetliye (cerrahi) kadar çeşitli yöntemlerle başarılı bir şekilde taklit edebilirler.

YÖNTEM 1

Parmaklarınızla yanaklarınıza baskı yöntemini uygulayın. Elinizin baş veya işaret parmağıyla gamze oluşmasını istediğiniz noktaya baskı yapın. Parmağınızın ucuyla uyguladığınız bu baskıyı her gün 5 dakika boyunca, günde 2 defa yapmalısınız. Parmak ucu yerine kalemin arka kısmını da kullanabilirsiniz.

YÖNTEM 2

Her gün yanağınızı emerek balık ağzı ifadesini 10 dakika boyunca yapın. Bu yüz egzersizini düzenli olarak uygulamak iyi bir sonuç almanıza yardımcı olabilir.

YÖNTEM 3

Bu bir yüz egzersizi değil sevgili okur. Şişe kapağı yöntemi anlık olarak yanak gamzesi oluşmasına yardımcı olacak. Fotoğraf çekinirken yanak gamzesi görüntüsünü yakalamanızı sağlar. Bunun için temiz bir su şişesi kapağını ağzınıza alın. Kapağın iç kısmı yanağınıza değmeli. Ardından işaret parmağınızla kapağın çukur kısmına gelen yerin üzerine bastırın. Yaklaşık 3 dakika bu işlemi uyguladıktan sonra anlık olarak yanak gamzesine sahip olabilirsiniz.

YÖNTEM 4

Makyaj ile sahte gamze oluşturmak oldukça kolaydır. Açık kahverengi göz kalemi ile yanağınızda gamze olmasını istediğiniz yere bir virgül yapın ve fırça ile dağıtın. Sonrasında pudra ya da fondöten yardımıyla üzerinden geçin.

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