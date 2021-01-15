Ameliyat masasına yatmaya gerek yok! Makyajla burun nasıl daraltılır, işte videolu anlatımı

Daha önce aynaya bakıp burnunuzu nasıl küçülteceğinizi merak ettiyseniz ameliyat masasına yatmadan atabileceğiniz adımlar olduğunu bilin. Burnunuzun görünümünü geçici olarak değiştirmek için makyaj yapabilirsiniz.

Saç şeklinizle nasıl yüz şeklinizi ortaya çıkarıyorsanız, uyguladığınız makyaj tekniğiyle de yüzünüzü ön plana çıkarabilirsiniz. Örneğin burun şeklinizi bilmek onu doğru şekilde şekillendirmenin anahtarıdır.

Mükemmel burun kontürü ve vurguları büyük fark yaratabilir! Burnunuzu nasıl şekillendireceğinize dair adım adım anlattık.

KONTÜR TEKNİĞİ UYLGULANMALI

Geniş burunları daraltmak için kontür tekniği uygulamak gerekir. Burun nerede genişse kontür tekniği orada uygulanmalıdır.

Koyu renk bir pudra, toz fondöten ürünleri kullanılabilir, fondöten üzerine uygulamak için de krem ürünler kullanmak gerekir. Ciltten iki ton koyu olmalıdır.

BURNUN DARALMASINI SAĞLAYAN ŞEY...

Burnun kenarlarına koyu renk fondöten sürülür. Bu da burnun daralmasını sağlar. Kontürde en önemli şey iyice dağıtmaktır, yoksa çok çirkin bir görüntü sahibi olabilirsiniz.

Tam kontrast sağlanması için, üzerine de ince bir highlighter uygulayabilirsiniz. Eğer burun kenarları da genişse, onları da çizgi çekerek daraltabilirsiniz.



