KADIN

Ameliyatsız estetik işlemlere artan talepler

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve yayılması estetik uygulamaların da yeniden şekillenmesine sebep oluyor. Daha iyi sonuç sağlayan, daha hızlı uygulanan ve daha kısa iyileşme süresi sağlayan uygulamalar, hastalar arasında daha popüler hale geldi.

Ameliyatsız estetik işlemlere artan talepler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, her geçen gün estetik operasyonlara artan talebin nedenlerini bizler için açıkladı.

Estetik operasyonlarda uygulanan minimal invaziv yöntemler hastanın vücuduna mümkün olan en küçük müdahale ile en iyi etkiyi elde etmeyi hedefliyor. Yeni nesil estetik uygulamalar sadece ameliyathanede değil, aynı zamanda muayenehanede de yapılabiliyor. Ameliyatsız estetik uygulamalarının bir diğer avantajı ise estetik ameliyatı geciktirici ya da estetik ameliyata tamamlayıcı olarak kullanılabilmesi.

EN BELİRGİN AVANTAJLARI

Ameliyatsız estetik işlemler özellikle hızlı şehir yaşamından kopmak istemeyen kişilerin imdadına yetişiyor. Genel anestezi gerekmemesi ve genellikle tek seansta işlemlerin yapılabilmesi sayesinde hastalar hayatlarına herhangi bir ara vermeden devam edebiliyorlar.

İyileşme sürecinin kısa olması aynı zamanda operasyon için iş hayatına ara vermek istemeyenler için bir çözüm oluyor. Ameliyatsız estetik işlemlerin bir diğer avantajı ise işlemin etkilerinin hemen sonrasında görünebilir olması. Bu nedenle de ameliyatlı uygulamalara göre büyük bir avantaj sağlıyor.

Etkilerinin diğer yöntemlere göre kısa sürede ortaya çıkması, herhangi bir iyileşme süreci bulunmaması ve çok kısa sürede uygulanabilmesi nedeniyle özellikle çalışan kişilerin ameliyatsız estetik işlemlere olan ilgisi her geçen gün artıyor.

HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Ameliyatsız estetik uygulamalarının en çok tercih edilenlerinin başında botulinum toksin uygulaması geliyor. Özellikle yaşın ilerlemesi ile beraber ortaya çıkan çizgileri ortadan kaldırmak için yapılan işlemin etkisi yaklaşık bir hafta içerisinde ortaya çıkıyor.

Ayrıca yüz bölgesine yapılan dolgu işlemleri de en sık tercih edilen ameliyatsız yöntemler arasında yer alıyor. Cildin su tutma kapasitesini arttırmaya yönelik yapılan vitamin mezoterapisi gibi işlemler herhangi bir şekilde anesteziye gerek duyulmadan genellikle 30 dakika içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Ameliyatsız estetik işlemler genellikle mevcut görünüme küçük dokunuşlarda bulunmak ve genç görünümü korumak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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