Ameliyatsız estetik işlemlere artan talepler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, her geçen gün estetik operasyonlara artan talebin nedenlerini bizler için açıkladı.

Estetik operasyonlarda uygulanan minimal invaziv yöntemler hastanın vücuduna mümkün olan en küçük müdahale ile en iyi etkiyi elde etmeyi hedefliyor. Yeni nesil estetik uygulamalar sadece ameliyathanede değil, aynı zamanda muayenehanede de yapılabiliyor. Ameliyatsız estetik uygulamalarının bir diğer avantajı ise estetik ameliyatı geciktirici ya da estetik ameliyata tamamlayıcı olarak kullanılabilmesi.

EN BELİRGİN AVANTAJLARI

Ameliyatsız estetik işlemler özellikle hızlı şehir yaşamından kopmak istemeyen kişilerin imdadına yetişiyor. Genel anestezi gerekmemesi ve genellikle tek seansta işlemlerin yapılabilmesi sayesinde hastalar hayatlarına herhangi bir ara vermeden devam edebiliyorlar.

İyileşme sürecinin kısa olması aynı zamanda operasyon için iş hayatına ara vermek istemeyenler için bir çözüm oluyor. Ameliyatsız estetik işlemlerin bir diğer avantajı ise işlemin etkilerinin hemen sonrasında görünebilir olması. Bu nedenle de ameliyatlı uygulamalara göre büyük bir avantaj sağlıyor.