Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, son zamanlarda çok fazla sözü edilen ve reklamı yapılan ameliyatsız yüz germe işlemlerinden en popüler olan ip ile askılama üzerinde bilinen ve bilinmeyenleri bizler için anlattı.

Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarında enjeksiyon ve makine yöntemlerinden çok daha efektif olması nedeni ile yoğun talep edilen işlemlerin başında gelir.

ESTETİKTE İP UYGULAMASININ İKİ TEMELİ BULUNUYOR

Bu yöntemle ilgili de zaman zaman yanlış reklamlar, yanlış aktarımlar ve hatta yanlış uygulamalar yapıldı ve hala yapılmakta. Öncelikle estetikte ip uygulamasının iki ana temeli olduğunun bilinmesi gerekir.

Stimülasyon (canlandırma)

Süspansiyon (askılama)

Estetikte kullanılan ipler canlandırma iplikleri ve askılama iplikleri diye ikiye ayırılır. Canlandırma iplikleri cilt kalitesini arttırır ve canlandırır.

Askılama iplikleri ise sarkmış olan yumuşak dokuyu yukarıya lift eder ve askılama yapar. Bazı çok özel üretilmiş iplik çeşitleri aynı anda hem canlandırır hem lift eder. Buna neden olan iplerin yapısı, üretim amacı ve etken maddeleridir.

ÖRÜMCEK AĞI-PDO (POLİDİOKSANON)

Bu sistem tamamı ile stimülasyon - canlandırma amaçlıdır. Kesinlikle askılama veya lift etme yapmaz. Örümcek ağı estetiği cilt sıkılaştırma, canlandırma ve form kazandırma işlemidir. Bu sistemde kullanılan iplikler PDO - polidioksanon etken maddesinden üretilmiştir.