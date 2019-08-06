KADIN

Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Dr. Nejat Can Dr. Nejat Can
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

İp ile yüz germe yaklaşık 15 yıl önce başlayan ve ameliyat istemeyen hastaların ilk seçimi olan, hekimlerinde çok severek uyguladıkları ve teknolojik olarak sürekli yenilenen muayenehane uygulamasıdır.

Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, son zamanlarda çok fazla sözü edilen ve reklamı yapılan ameliyatsız yüz germe işlemlerinden en popüler olan ip ile askılama üzerinde bilinen ve bilinmeyenleri bizler için anlattı.

Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarında enjeksiyon ve makine yöntemlerinden çok daha efektif olması nedeni ile yoğun talep edilen işlemlerin başında gelir.

ESTETİKTE İP UYGULAMASININ İKİ TEMELİ BULUNUYOR

Bu yöntemle ilgili de zaman zaman yanlış reklamlar, yanlış aktarımlar ve hatta yanlış uygulamalar yapıldı ve hala yapılmakta. Öncelikle estetikte ip uygulamasının iki ana temeli olduğunun bilinmesi gerekir.

  • Stimülasyon (canlandırma)
  • Süspansiyon (askılama)
    Estetikte kullanılan ipler canlandırma iplikleri ve askılama iplikleri diye ikiye ayırılır. Canlandırma iplikleri cilt kalitesini arttırır ve canlandırır.

Askılama iplikleri ise sarkmış olan yumuşak dokuyu yukarıya lift eder ve askılama yapar. Bazı çok özel üretilmiş iplik çeşitleri aynı anda hem canlandırır hem lift eder. Buna neden olan iplerin yapısı, üretim amacı ve etken maddeleridir.

ÖRÜMCEK AĞI-PDO (POLİDİOKSANON)

Bu sistem tamamı ile stimülasyon - canlandırma amaçlıdır. Kesinlikle askılama veya lift etme yapmaz. Örümcek ağı estetiği cilt sıkılaştırma, canlandırma ve form kazandırma işlemidir. Bu sistemde kullanılan iplikler PDO - polidioksanon etken maddesinden üretilmiştir.

Polidioksanon veya poli-p-dioksanon, renksiz, kristal, biyoçözünür bir polimerdir. Polidioksanon sütür, polyesterden (poli (p-dioksanon) oluşan emilebilir, steril ve cerrahi bir dikiş ipliğidir.

POLYDIOXANONE SÜTÜRLERİNİN BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ

Genel ortopedik cerrahi, pediatrik kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, estetik cerrahi, alt kesik ve fasya kapanmasında kullanıma en uygun olanıdır. Doku reaksiyonu minimumdur ve enfeksiyonu desteklemez. 6 ila 7 aylık bir süre boyunca yavaş yavaş emilir, böylece daha uzun süreler için yara iyileşme desteği sağlar.

MEZOTERAPİ UYGULAMASINDA KOMBİNE İPLİKLER

Ülkemizde bu sistem Mint Lift Mono ve Mint Lift Screw isimleri ile anılır. Ayrıca yine estetik tıpta çok sık kullanılan enjeksiyon yöntemlerinden biri olan mezoterapi uygulaması da son dönemlerde Mint Lift Mono ve Mint Lift Screw iplikleri ile kombine edilerek kullanılmaya başlandı.

Cilt dokusuna PDO iplikler ile verilen yapısal desteğin haricinde Mezoterapide kullanılan cilt gençleştirici farmakolojik ajanlarda (Hyaluronik Asit ve Somon DNA) eklenerek çok daha uzun ömürlü ve etkili cilt gençleştirme etkisinin elde edilmesini sağlamak mümkün kılındı. Bu uygulamanın yeni ismi "MesoSpider (Mezo Örümcek)" olarak anılmaya ve reklamları da verilmeye başlandı bile …

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can

www.mintliftturkiye.com
Facebook: @MintLiftTürkiye
Instagram: @mintliftturkiye
YouTube-Nurederm TV

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Güzel cildin sırrını uzaklarda aramayınGüzel cildin sırrını uzaklarda aramayın
Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlıMezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyatsız estetik Ameliyatsız estetikte ip askısı

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Zehire başvurmadan böceklerden kurtulmanın yolu

Zehire başvurmadan böceklerden kurtulmanın yolu

Parmak emme ve tırnak yeme diş yapısını bozuyor

Parmak emme ve tırnak yeme diş yapısını bozuyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzel cildin sırrı karpuz ve domates

Güzel cildin sırrını uzaklarda aramayın

Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı

Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı

Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Benzediği kişi ağızları açıkta bıraktı! Bu dönüşümü 20 milyon kişi izledi

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Dermatologlar uyarıyor: Güneş cildinizi yakmasın!

Sivilceden kurtuluş mümkün mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.