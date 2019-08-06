Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, son zamanlarda çok fazla sözü edilen ve reklamı yapılan ameliyatsız yüz germe işlemlerinden en popüler olan ip ile askılama üzerinde bilinen ve bilinmeyenleri bizler için anlattı.
Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarında enjeksiyon ve makine yöntemlerinden çok daha efektif olması nedeni ile yoğun talep edilen işlemlerin başında gelir.
ESTETİKTE İP UYGULAMASININ İKİ TEMELİ BULUNUYOR
Bu yöntemle ilgili de zaman zaman yanlış reklamlar, yanlış aktarımlar ve hatta yanlış uygulamalar yapıldı ve hala yapılmakta. Öncelikle estetikte ip uygulamasının iki ana temeli olduğunun bilinmesi gerekir.
Askılama iplikleri ise sarkmış olan yumuşak dokuyu yukarıya lift eder ve askılama yapar. Bazı çok özel üretilmiş iplik çeşitleri aynı anda hem canlandırır hem lift eder. Buna neden olan iplerin yapısı, üretim amacı ve etken maddeleridir.
ÖRÜMCEK AĞI-PDO (POLİDİOKSANON)
Bu sistem tamamı ile stimülasyon - canlandırma amaçlıdır. Kesinlikle askılama veya lift etme yapmaz. Örümcek ağı estetiği cilt sıkılaştırma, canlandırma ve form kazandırma işlemidir. Bu sistemde kullanılan iplikler PDO - polidioksanon etken maddesinden üretilmiştir.
Polidioksanon veya poli-p-dioksanon, renksiz, kristal, biyoçözünür bir polimerdir. Polidioksanon sütür, polyesterden (poli (p-dioksanon) oluşan emilebilir, steril ve cerrahi bir dikiş ipliğidir.
POLYDIOXANONE SÜTÜRLERİNİN BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ
Genel ortopedik cerrahi, pediatrik kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, estetik cerrahi, alt kesik ve fasya kapanmasında kullanıma en uygun olanıdır. Doku reaksiyonu minimumdur ve enfeksiyonu desteklemez. 6 ila 7 aylık bir süre boyunca yavaş yavaş emilir, böylece daha uzun süreler için yara iyileşme desteği sağlar.
MEZOTERAPİ UYGULAMASINDA KOMBİNE İPLİKLER
Ülkemizde bu sistem Mint Lift Mono ve Mint Lift Screw isimleri ile anılır. Ayrıca yine estetik tıpta çok sık kullanılan enjeksiyon yöntemlerinden biri olan mezoterapi uygulaması da son dönemlerde Mint Lift Mono ve Mint Lift Screw iplikleri ile kombine edilerek kullanılmaya başlandı.
Cilt dokusuna PDO iplikler ile verilen yapısal desteğin haricinde Mezoterapide kullanılan cilt gençleştirici farmakolojik ajanlarda (Hyaluronik Asit ve Somon DNA) eklenerek çok daha uzun ömürlü ve etkili cilt gençleştirme etkisinin elde edilmesini sağlamak mümkün kılındı. Bu uygulamanın yeni ismi "MesoSpider (Mezo Örümcek)" olarak anılmaya ve reklamları da verilmeye başlandı bile …
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can
www.mintliftturkiye.com
Facebook: @MintLiftTürkiye
Instagram: @mintliftturkiye
YouTube-Nurederm TV
Okuyucu Yorumları 0 yorum