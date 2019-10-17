Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, "Ameliyatsız yüz germe neden farklı isimlerle adlandırılıyor, farkları var mı?" sorularına bizler için açıklık getirdi.

Ameliyatsız yüz germe yöntemleri farklılaşmaya başladıkça aynı zamanda birçok kişi için de kafa karıştırıcı hale geldi. Özellikle birçok tekniğin farklı isimle anılması, farklı ihtiyaçlara uygun olması ve farklı sonuçlar vermesi nedeniyle kişiler arasında bazı kafa karışıklıkları oluştu. Her ne kadar temelinde bütün uygulamalar aynı şeyi hedeflese de aslında birbirlerinden temel farkları yer alıyor.

POPÜLER YÜZ GERME YÖNTEMLERİNDE NELER VAR?

En çok tercih edilen yüz germe yöntemleri arasında v-lift, ultra v-lift, örümcek askı ve uni cog yüz asma yöntemleri geliyor. Bu yöntemler uygulama olarak birbirleriyle benzerlik gösterse de temel olarak bazı farklılıklar var. Bu farklılıklarda uygulama sonrasında elde dilen sonucun daha farklı olmasını sağladı.

Uygulamalar arasındaki en temel farklardan bir tanesi de farklı ihtiyaçlara hitap etmesi. Bazısı daha genç yaşta uygulanırken bazı yöntemler ileri yaşta meydana gelen sarkmaları ortadan kaldırma konusunda diğerlerine göre daha başarılı. Bu nedenle operasyondan önce detaylı bir şekilde araştırma yapmak ve doğru yöntemi bulmak son derece önemli.