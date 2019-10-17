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Ameliyatsız yüz germe neden farklı isimlerle adlandırılıyor, farkları var mı?

Dr. Nejat Can Dr. Nejat Can
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Yüz germe operasyonları giderek daha popüler hale geliyor ve her geçen yıl daha çok kişi yüz germe yöntemlerine başvuruyor. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber ortaya çıkmaya başlayan ameliyatsız yüz germe teknikleri bıçak altına yatmaktan korkan birçok kişi

Ameliyatsız yüz germe neden farklı isimlerle adlandırılıyor, farkları var mı?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, "Ameliyatsız yüz germe neden farklı isimlerle adlandırılıyor, farkları var mı?" sorularına bizler için açıklık getirdi.

Ameliyatsız yüz germe yöntemleri farklılaşmaya başladıkça aynı zamanda birçok kişi için de kafa karıştırıcı hale geldi. Özellikle birçok tekniğin farklı isimle anılması, farklı ihtiyaçlara uygun olması ve farklı sonuçlar vermesi nedeniyle kişiler arasında bazı kafa karışıklıkları oluştu. Her ne kadar temelinde bütün uygulamalar aynı şeyi hedeflese de aslında birbirlerinden temel farkları yer alıyor.

POPÜLER YÜZ GERME YÖNTEMLERİNDE NELER VAR?

En çok tercih edilen yüz germe yöntemleri arasında v-lift, ultra v-lift, örümcek askı ve uni cog yüz asma yöntemleri geliyor. Bu yöntemler uygulama olarak birbirleriyle benzerlik gösterse de temel olarak bazı farklılıklar var. Bu farklılıklarda uygulama sonrasında elde dilen sonucun daha farklı olmasını sağladı.

Uygulamalar arasındaki en temel farklardan bir tanesi de farklı ihtiyaçlara hitap etmesi. Bazısı daha genç yaşta uygulanırken bazı yöntemler ileri yaşta meydana gelen sarkmaları ortadan kaldırma konusunda diğerlerine göre daha başarılı. Bu nedenle operasyondan önce detaylı bir şekilde araştırma yapmak ve doğru yöntemi bulmak son derece önemli.

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DOĞRU TERCİH HANGİSİ?

Bu uygulamalar arasında tek bir doğru tercih bulunmaz. En doğru tercih hastanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan tercihtir. Ultra V-Lift yöntemi cilt elastikiyetinin tamamen kaybolmadığı ve yoğun sarkmaların henüz meydana gelmediği kişiler için ideal olarak kabul edilir.

Ultra V-Lift yöntemi ile henüz oturmamış ve derinleşmemiş yüz çizgileri de ortadan kaldırılır. Uni cog yüz askılama yöntemi ise elastikiyet kaybının çok fazla olduğu ve yüzde meydana gelen çizgilerin derinleştiği durumlarda tercih edilir.

Uni cog needle adı verilen ameliyat iplikleri ile uygulanan yöntem V-Lift yöntemine göre daha ileri yaştaki hastalar için tercih edilir. Bu yöntemle beraber artmış cilt sarkması ve derinleşmiş çizgiler kolay bir şekilde tedavi edilebilir.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can

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