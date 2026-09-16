Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz!

Americano hazırlanırken ilk olarak espresso hazırlanır. Sonra espressonun üzerine sıcak su koyulur. Espresso sıcak suyla seyreltilmiş olur ve büyük bir içecek hâline gelir! Filtre kahveye baktığımızdaysa öğütülmüş kahve çekirdekleriyle yapıldığını görüyoruz. Bu kahve çekirdeklerine sıcak su eklenir ve kahve demlenir.
Basınçlı bir sistem yok burada. Öğütülmüş kahveyi alıyorsunuz, filtrenin içerisine yerleştiriyorsunuz. Sonra yuvarlak hareketlerle sıcak suyu kahveye döküyorsunuz. Su kahvenin içindeki aromaları çözer ve sürahiye ya da bardağa aktarır. Bu sürece demleme denir!
Koyu kahverengi oluşlarıyla birbirine benzeyen bu kahveleri içtiğiniz zaman aralarında fark olduğunu anlarsınız. Americano’da espressonun o belirgin tadı olur. Filtre kahvede ise kullandığınız çekirdeklere göre farklı aromalar elde edebilirsiniz!
Filtre kahveyi kahve çekirdeklerinin üzerine su dökmek olarak anlamamalısınız. Burada suyun sıcaklığı, kahvelerin öğütülme düzeyi ve demleme süresi gibi faktörler çok önemlidir. Kısa bir demleme yüzünden kahvenin aroması çok az olabilir. Küçük ayrıntılara dikkat edilmesi gerekiyor!
Buna doğrudan cevap vermek zor. Kahve miktarı, çekirdeğin kavrulma derecesi ve hazırlanış biçimleri sertlik durumunu değiştirebilir. Tabii Americano’nun temelinde espressonun olması ona yoğunluk verir. Ama filtre kahvede kullanılan kahve miktarı ve çekirdek yapısı da güçlü bir tadının olmasını sağlayabilir. Bu yüzden sertlik konusunda kesin konuşulamaz.