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Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz!

Görsel olarak birbirlerine çok benzeyen bu kahveler aslında oldukça farklı! İkisinin de temelinde kahve ve sıcak su olabilir. Ama hazırlanış kısmına geçtiğimizde farklı yöntemler kullanıldığını görüyoruz! Gelin, birlikte Americano ve filtre kahve arasındaki farklara bakalım!

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz!

İlk olarak hazırlama yöntemlerinin farklarına bakalım.

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 1
Americano hazırlanırken ilk olarak espresso hazırlanır. Sonra espressonun üzerine sıcak su koyulur. Espresso sıcak suyla seyreltilmiş olur ve büyük bir içecek hâline gelir! Filtre kahveye baktığımızdaysa öğütülmüş kahve çekirdekleriyle yapıldığını görüyoruz. Bu kahve çekirdeklerine sıcak su eklenir ve kahve demlenir.

Americanonun temelinde espresso var.

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 2


Americano dediğimiz zaman aklınıza direkt espresso gelmeli! Espresso nasıl bir kahvedir peki? Yüksek basınç altında hazırlanan çok yoğun bir kahvedir. Americano’da bu yoğun kahveye sıcak su eklenir, yoğunluğu biraz azalır. Tabii doğru bir şekilde yapıldığı zaman aromasını kaybetmez.

Filtrede ise kahve doğrudan demlenir.

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 3
Basınçlı bir sistem yok burada. Öğütülmüş kahveyi alıyorsunuz, filtrenin içerisine yerleştiriyorsunuz. Sonra yuvarlak hareketlerle sıcak suyu kahveye döküyorsunuz. Su kahvenin içindeki aromaları çözer ve sürahiye ya da bardağa aktarır. Bu sürece demleme denir!

O hâlde tatları aynı olmaz.

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 4
Koyu kahverengi oluşlarıyla birbirine benzeyen bu kahveleri içtiğiniz zaman aralarında fark olduğunu anlarsınız. Americano’da espressonun o belirgin tadı olur. Filtre kahvede ise kullandığınız çekirdeklere göre farklı aromalar elde edebilirsiniz!

Americano'da su miktarı tadının yoğunluğunu etkiler.

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 5


Americano’yu hazırlarken suyu ne kadar kullandığınız çok önemli. Fazla su kahvenin yoğunluğunu azaltırken, az su ise espressonun tadının belirgin olmasına neden olur. Yani fincandaki su miktarı kahvenin karakterini doğrudan etkiler.

Filtre kahvede demleme sürecine önem verilmelidir.

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 6
Filtre kahveyi kahve çekirdeklerinin üzerine su dökmek olarak anlamamalısınız. Burada suyun sıcaklığı, kahvelerin öğütülme düzeyi ve demleme süresi gibi faktörler çok önemlidir. Kısa bir demleme yüzünden kahvenin aroması çok az olabilir. Küçük ayrıntılara dikkat edilmesi gerekiyor!

Peki, hangisi daha sert olur?

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 7
Buna doğrudan cevap vermek zor. Kahve miktarı, çekirdeğin kavrulma derecesi ve hazırlanış biçimleri sertlik durumunu değiştirebilir. Tabii Americano’nun temelinde espressonun olması ona yoğunluk verir. Ama filtre kahvede kullanılan kahve miktarı ve çekirdek yapısı da güçlü bir tadının olmasını sağlayabilir. Bu yüzden sertlik konusunda kesin konuşulamaz.

O zaman kahve zevkinize en uygun olanı seçmelisiniz!

Americano ile filtre kahve arasındaki farkı hala karıştıranlar için her şeyi tane tane açıklıyoruz! 8


Espressonun tadını seviyor ve daha uzun içimli bir kahve istiyorsanız Americano sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Uzun demleme sürecini takip etmek ve farklı çekirdeklerin aromasını keşfetmek için ise filtre kahveyi denemelisiniz! Bu iki kahve size çok farklı deneyimler sunar. Özellikle aralarındaki farkları artık bildiğinize göre bu deneyimleri bilinçli olarak yaşayabilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
kahve içecekler Kadın
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