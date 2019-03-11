"Amerika'da yaşayan Ahıska Türklerine çifte vatandaşlık vereceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'da yaşayan ve Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği Akdeniz Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ahıska Türklerinin nereye giderse gitsin kim olduklarını, geleneklerini, göreneklerini, örflerini, Türk ve Müslüman olduklarını unutmadıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşatılmayan bazı gelenek ve göreneklerin Ahıska Türkleri tarafından nesilden nesile aktarıldığını dile getirdi.

Ahıska Türklerinin mert, sözüne sadık insanlar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kendisinin de bugüne kadar her zaman onların yanında olduğunu, onlara yönelik güzel hizmetler yaptıklarını belirtti.

Ahıska Türkleri'nin Ahıska'ya dönme hakkı konusunda Avrupa Konseyi'nde ve Gürcistan'da yaptıkları temaslar neticesinde önemli bir kanun çıktığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: