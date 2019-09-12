ABD Temsilciler Meclisi üyesi iki vekil, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Yeni Delhi yönetimini ikna etmesi çağrısında bulundu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi üyesi Hint-Amerikan Pramila Jayapal ile James P. McGovern, Pompeo'ya yazdıkları mektupta, Dışişleri Bakanı'ndan Hindistan'ı Cammu Keşmir'deki iletişim karartmalarına son vermesi ve tutuklananları serbest bırakması konusunda ikna etmesini istedi.

Mektuplarında, Pompeo'ya, Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Yeni Delhi yönetimine baskı kurması çağrısı yapan iki vekil, en kısa sürede bölgeye uluslararası medyanın ve bağımsız insan hakları gözlemcilerinin girebilmesi talebinde bulundu.

Eyalette yaklaşık 40 gündür devam eden "krize" ilişkin ciddi endişeleri olduğunu belirten vekiller, hastanelerin hayat kurtarıcı ilaçlara ulaşabilmesi, Keşmir halkının toplanma ve ibadet etme haklarının korunması gerektiğini vurguladı.