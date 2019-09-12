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Amerikalı vekillerden Pompeo'ya "Keşmir" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Amerikalı vekiller, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Hindistan'ı ikna etmesi çağrısı yaptı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi iki vekil, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Yeni Delhi yönetimini ikna etmesi çağrısında bulundu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi üyesi Hint-Amerikan Pramila Jayapal ile James P. McGovern, Pompeo'ya yazdıkları mektupta, Dışişleri Bakanı'ndan Hindistan'ı Cammu Keşmir'deki iletişim karartmalarına son vermesi ve tutuklananları serbest bırakması konusunda ikna etmesini istedi.

Mektuplarında, Pompeo'ya, Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Yeni Delhi yönetimine baskı kurması çağrısı yapan iki vekil, en kısa sürede bölgeye uluslararası medyanın ve bağımsız insan hakları gözlemcilerinin girebilmesi talebinde bulundu.

Eyalette yaklaşık 40 gündür devam eden "krize" ilişkin ciddi endişeleri olduğunu belirten vekiller, hastanelerin hayat kurtarıcı ilaçlara ulaşabilmesi, Keşmir halkının toplanma ve ibadet etme haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

İki vekil ayrıca Hindistan hükümetine, Hint tarihi ve demokrasisinin bir prensibi olan dini hoşgörünün sürdürülmesini sağlama çağrısı yaptı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cammu Keşmir Hindistan Keşmir Mike Pompeo

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