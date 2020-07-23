Amerikalı yatırımcılar TikTok'u satın almayı planlıyor: Uygulamanın tek kurtuluşu bu olabilir

Financial Times gazetesi, Amerikalı yatırımcıların sosyal medya uygulaması TikTok'u Beyaz Saray'ın hayata geçirmesi muhtemel yasağından kurtarmak için Çinli sahibinden satın almayı düşündüğünü yazdı.

Gazete iki kişiye dayandırdığı haberinde, bu planın başında bulunan General Atlantic ve Sequoia Capital risk sermayesi şirketlerinin ABD Hazinesi ve diğer denetleyici kurumlar ile böylesi bir satın almanın TikTok'u kurtarmaya yetip yetmeyeceğini görüştüğünü aktardı.

Satın almanın gerçekleşmesi takdirinde TikTok'un ve kardeş uygulaması Douyin'in sahibi olan Çin merkezli ByteDance şirketinin, uluslararası operasyonda küçük bir hisseye sahip olacağı ve oy verme hakkı olmayacağı belirtildi.

Satın almayla ilgili ilk haberi yapan The Information ismindeki teknoloji haber sitesi, ByteDance'ın Amerikalı yatırımcılarının olası bir satın almanın şirketi kurtarıp kurtarmayacağına yönelik görüşmeler yaptığını belirtti.

ByteDance'in çok hızlı büyüyen TikTok'un kontrolünü elinde tutmasının tek yolunun bu olabileceğini değerlendiren şirket yöneticileri, ABD yasağından kurtulmak için farklı alternatifleri değerlendiriyor.